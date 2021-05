Löffingen vor 2 Stunden

Dieb stiehlt Geldbörse aus Einkaufwagen – und hebt mit erbeuteter Karte 2300 Euro ab

Schwer geschädigt wurde am Dienstag, gegen 11.45 und 12.10 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter im interkommunalen Gewerbegebiet in Löffingen ein Kunde.