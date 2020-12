von Lutz Rademacher

Einen ganz besonderen Auftrag hatten Markus Kramer und Moritz Bentru von der Firma Egginger Ofenbau an der Weiler Kapelle zu erledigen. Statt eines Kachelofens hatten sie eine Madonna für die Außenfassade im Gepäck.

Neben der Marienfigur wurden vorsichtig Stück für Stück die einzelnen Fragmente des Gesamtkunstwerks ausgepackt und an der Fassade angebracht.

Werk in Handarbeit

„Maria beschütze uns“ lautet die Inschrift des Reliefs, das in der Göschweiler Keramik-Werkstatt Kainz in frostsicherer Ausführung in Handarbeit entstanden ist. Unten ist es mit der Jahreszahl 2020 versehen, obendrauf thront das sternförmige Corona-Symbol.

Einerseits soll die Madonna vor Pandemien schützen, andererseits soll es spätere Generationen daran erinnern, womit sich die Leute 2020 auseinandersetzen mussten. Schließlich hatte die mutmaßlich 1440 erbaute Kapelle schon einmal eine Epidemie überstanden. Die Pest raffte auch die Bevölkerung des Ortes Weiler dahin.

Zehn Jahre, nachdem der Förderverein der Weiler Kapelle mit der Restaurierung begonnen hat, hat die Kapelle „Unser lieb Frauen“ also wieder eine Madonna.

Das Grundkonzept stammte von Schriftführer Roland Stefan, jeder aus dem Vorstand hatte Ideen eingebracht, die Keramik-Werkstatt von Josef Kainz hat sie umgesetzt.

Die Maria soll zeigen, dass in der Kapelle jeder willkommen ist. „Maria als Sinnbild einer Mutter ist ein Sinnbild, mit dem sich jeder identifizieren kann“, betont Ansgar Barth, stellvertretender Vorsitzender.

Auf dem Hintergrundbild ist der Blick von der Weiler Kapelle nach Dittishausen mit Kirche, dem Schulhaus und einigen Häusern abgebildet.

Erinnerung an Peter Spiegel

Die Kräuterwiese im Vordergrund ist eine Erinnerung an den verstorbenen Vorsitzenden des Fördervereins, Peter Spiegel. Löffingens Kräuterpapst hatte das Projekt mit initiiert und Erlöse aus seinen Kräuterbüchern gespendet. Heute gibt es Kräuterwanderungen, eine Kräuterweihe und es werden Kräuterlikör und Kräuterbrand zugunsten des Vereins verkauft.