Die Volkshochschule Hochschwarzwald hat ihr neues Programm für Frühjahr und Sommer vorgestellt: 450 vielfältige, kreative und vorwiegend regionale Angebote, digital gemixt mit klassischem Präsenzunterricht, erwarten die Teilnehmer ab Anfang März.

„Wir wollen Perspektiven bieten“

„Ob berufliche Weiterbildung, das Erlernen einer neuen Fremdsprache, die Förderung der eigenen Gesundheit oder die Entwicklung kreativer Talente – wir wollen Perspektiven bieten“, so VHS-Geschäftsführerin Karin Hausmann. Das Semester beginnt Anfang März.

Ganz den Corona-Zeiten angepasst stehen eine Reihe digitaler Bildungsangebote auf dem Programm – beispielweise wird der Zertifikatslehrgang „Office-Management“ sowohl als Präsenz- als auch als Online-Kurs angeboten. Ergänzt wird dieser durch betriebswirtschaftliche Xpert-Lehrgänge. Auch Sprachkurse, Ernährungsseminare und verschiedene Kreativ-Angebote wird es im digitalen Klassenzimmer geben.

Kurse im „grünen Klassenzimmer“

Wie im vergangenen Jahr wird auch das „grüne Klassenzimmer“ genutzt: viele Kurse – ob Sprache, Bewegung, Entspannung oder Zeichnen – finden unter freiem Himmel statt, wobei jeweils eine Schlechtwetter-Alternative zur Verfügung steht. Ein wichtiger Part des Programms sei die Regionalität, so Geschäftsführerin Hausmann. Und dank der 180 Dozenten sei das VHS-Angebot flexibel und breit gefächert.

Schwerpunkte liegen in der Weiterbildung, Kreativarbeit und Gesundheitsvorsorge. Die Sprachen als Schlüssel zur Welt sind mit einem internationalen Dozenten-Team besetzt. Hierzu zählen auch Deutsch als Fremdsprache, sowie neue Integrationskurse.

Mit Präventionsangeboten wie Pilates, Yoga, Rückenfit und Zumba geht es bewegt in den Frühling. Mit künstlerisch-kreativen Angebote, dem Reparatur-Club oder auch dem Küchentreff wird die Vielfältigkeit unterstrichen.

Die Programmhefte liegen in den Rathäusern, bei der Tourist-Info, in Banken und Sparkassen sowie in Geschäften aus. Weitere Infos unter www.vhs-hochschwarzwald.de