Der Tennis-Boom flaute auch im Baarstädtchen ab, doch nun setzt die Tennisgilde auf eine Reaktivierung des Tennissport mit dem Partner Tennis Samurai aus Donaueschingen. „Tennis ist ein Sport mit vielen Möglichkeiten, bietet Spielfreude, Körper- und Ballgefühl, Koordination, Teamfähigkeit, Konzentration, Ausdauer und Spritzigkeit“, so wirbt Barbara Michel, die Vorsitzende des Vereins.

Training für alle

Mit der Donaueschinger Tennisschule Samurai möchte man Training für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, für Anfänger, Hobby-Spieler und Fortgeschrittene anbieten. „Wir möchten den Tennissport im Baarstädtchen reaktivieren“, so Sport- und Jugendwart Ulli Straetker.

Zuletzt konnte die Damen-Mannschaft im vergangenen Jahr die Meisterschaft in der 1. Bezirksliga feiern, erzählt die stellvertretende Vorsitzende Birte Meder. Doch die Mitglieder der Tennisgilde versichern, dass es nicht nur um das Mannschaftsspiel geht, mit diesem professionellen Training möchte man ein Zeichen für den Tennissport setzten.

Verein hofft auf Jugendmannschaft

Vor allem hat man hier die Kinder und Jugendlichen im Blick. „Schön wäre es, wenn wir in Zukunft wieder eine Jugendmannschaft anmelden könnten „, hofft die Vorsitzende Barbara Michel. „Denn sich im Spiel messen zu können ist für Kinder ein wichtiger Baustein für das Selbsterlebnis“.

Sobald Covid-19 das Spielen im Freien wieder zulässt soll es losgehen – die Tennisgilde steht also in den Startlöchern. Wer Lust hat, dem weißen Sport zu fröhnen oder diesen zu erlernen, hat die Möglichkeit sich über die Internetseite www.tg.loeffingen.de oder per E-Mail an vorstand1@tg-loeffingen.de und vorstand2@tg-loeffingen.de sowie telefonisch unter (0 76 54) 80 87 77 zu melden. Die Teilnahme ist ab sechs Jahren möglich, Schläger und Bälle sind vorhanden.