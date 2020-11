von Thomas Schröter

Seit dessen Gründung im Jahr 2010 war die Stadt Löffingen über den Eigenbetrieb Stadtwerke mit einer Million Euro am Energieversorger Badenova beteiligt. Davon entfielen 350.000 Euro auf eine Unternehmensbeteiligung als Kommanditist und 650.000 Euro auf eine stille Beteiligung, die der Stadt eine jährliche Rendite von mindestens 4,5 Prozent sicherte.

Wie Stadtkämmerer Artur Klausmann ausführte, beliefen sich im Zeitraum von 2010 bis 2019 die Zinsüberschüsse aus den Kommanditanteilen auf rund 120.500 Euro, die Zinsgewinne aus den stillen Gesellschaftsanteilen betrugen rund 216.500 Euro.

Kartellbehörde gegen stille Beteiligung

Gegen das Modell der stillen Beteiligung sei zwischenzeitlich die Energiekartellbehörde des Landes Baden-Württemberg mit der Begründung, dass die Ausschüttung an die Gemeinden angesichts des geringen Risikos zu hoch ausfalle, eingeschritten, erläuterte Badenova-Regionalmanager Rainer Kühlmann dem Löffinger Gemeinderat. Daher habe die Badenova diese stillen Beteiligungen mittlerweile gekündigt und die Einlagen zurückerstattet.

Um Kommanditisten, die stille Beteiligungen gezeichnet hatten, auch weiterhin in adäquatem Umfang an der Badenova zu beteiligen, hätten sie, so Rainer Kühlmann weiter, die Möglichkeit, sich bis zur Höhe ihrer bisherigen stillen Beteiligung an einer Kapitalerhöhung zu beteiligen. Die Stadt Löffingen könne daher bis zu 650.000 Euro in eine Aufstockung ihres Kommanditkapitals investieren.

Wertzuwachs von 20 Prozent

Die Badenova verzeichne in den letzten zehn Jahren einen Wertzuwachs von 20 Prozent, das Unternehmen werde aktuell auf einen Wert von rund einer Milliarde Euro geschätzt, erklärte Kühlmann. Er räumte aber auch ein, dass Kommanditkapital mit einem höheren Risiko verbunden sei als eine stille Beteiligung, weil keine garantierten jährlichen Mindestrenditen mehr ausgesprochen werden können. Einem Bewertungsgutachten zufolge würden neu erworbene Kapitalanteile in den Jahren 2021 bis 2015 Ausschüttungsrenditen zwischen 4,22 und 5,47 Prozent erwirtschaften.

Löffingen Löffingen gibt Raumluftfiltern in Schulzimmern probeweise eine Chance Das könnte Sie auch interessieren

Angesichts dieser Rahmendaten kam der Gemeinderat zu dem Schluss, dass das Risiko minimal ausfalle und auch weiterhin mit attraktiven Renditen gerechnet werden könne. Bei vier Enthaltungen sprach sich das Stadtparlament einstimmig für eine Erhöhung der Kapitalbeteiligung an der Badenova in Höhe von 650.000 Euro aus.