Bräunlingen vor 3 Stunden

Die Reimnitz-Stiftung setzt die ersten Zeichen: Filmdokumentation erinnert an den Wohltäter und den Gipsabbau

Eine der größten Stiftungen in Deutschland hat ihren Sitz in Bräunlingen und Löffingen. Für die Ausschüttungen für Bildung und Wissenschaft werden noch die Grundlagen geschaffen. Sehenswert ist inzwischen, was den 2017 verstorbenen Stifter antrieb und woher er stammte.