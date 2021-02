von Thomas Schröter

Im Zuge der Haushaltsberatungen hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung Anträge der Fraktionen behandelt und eine Reihe von Änderungen am Etatentwurf beschlossen.

Maienlandstraße wird vorgezogen

Neu in den Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 aufgenommen wird die Planung für die Sanierung der Maienlandstraße. Für das Vorziehen dieses Arbeitspakets, das einer Prioritätenliste zufolge, die der Gemeinderat bei einer Klausurtagung festgeklopft hatte, eigentlich erst für das kommende Jahr projektiert gewesen war, hatte sich die FDP/FW-Fraktion mit einem entsprechenden Antrag stark gemacht, der vom Gemeinderat einstimmig befürwortet wurden.

Seit 2009 im Haushalt

Für die Kanalsanierung und den Straßenausbau waren, wie die FDP/FW-Fraktion in ihrem Antrag in Erinnerung rief, bereits 2009 Haushaltsmittel eingestellt worden, die Maßnahme dann aber in den Folgejahren in schöner Regelmäßigkeit nach hinten verschoben worden. Zuletzt war der Endausbau für 2024 vorgesehen, mit dem jetzt getroffenen Beschluss, die Planungen vorzuziehen, dürften die Arbeiten im Jahr 2023 abgeschlossen werden können. Mit den Planungen soll das Ingenieurbüro Riede beauftragt werden, das, wie Bürgermeister Tobias Link auf Nachfrage aus dem Gemeinderat bestätigte, über entsprechende Kapazitäten verfüge.

Früher als in einer aktuellen Prioritätenliste vorgesehen, werden die Arbeiten für die Kanalsanierung und die Fahrbahnerneuerung in der Maienländer Straße anlaufen. Für die Planung wird bereits im diesjährigen Haushalt ein Etatposten eingeplant. | Bild: Gerold Bächle

Gesamtkosten liegen bei 3,25 Millionen Euro

Für diese Planungen soll im Investitionshaushalt für das laufende Jahr ein Etatposten von 25.000 Euro vorgesehen werden. Das Gesamtvolumen für die Kanalsanierung und den Ausbau der Maienlandstraße beläuft sich laut Stadtbaumeister Udo Brugger auf rund 3,25 Millionen Euro, wobei die Arbeiten in drei zeitlich gestaffelten Abschnitten erfolgen sollen.

Weniger umfangreich als im ursprünglichen Haushaltsentwurf vorgesehen werden dagegen die Investitionen für das Waldbad Löffingen in diesem Jahr ausfallen. Einem Antrag der CDU-Fraktion zufolge, der bei einer Enthaltung einstimmige Befürwortung fand, soll an der Anschaffung einer neuen Wasserrutsche zwar nicht gerüttelt werden, weitere Maßnahmen, wie die Erneuerung der Heizanlage, der Einbau neuer Fenster und die Modernisierung des Gastraums aber verschoben werden.

Synergien in der Nachbarschaft

Was das Beheizen des Waldbads anbelangt, soll geprüft werden, ob dies künftig über die Hackschnitzelanlage des nahegelegenen Freizeitparks Tatzmania erfolgen kann. Tatzmania-Geschäftsführer Rüdiger Braun habe bereits Interesse signalisiert, bestätigte Bürgermeister Link. Mit Blick auf das gastronomische Angebot sollen mögliche Synergien mit der in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Tiny House-Ferienhaussiedlung ermittelt werden.

Bis zur Sommerpause soll ein „beschlussfähiges“ Konzept vorliegen, das auch die Eckpunkte für eine eventuelle Generalsanierung des Waldbades berücksichtigt. Für diese Planungsarbeiten und die Anschaffung der Rutsche werden 10 000 Euro in den Haushalt 2021 eingestellt.

Stadt stellt IT-Fachkraft ein

In den Stellenplan der Stadtverwaltung wird eine IT-Fachkraft aufgenommen, was allerdings nicht zwingend heißt, dass die Stelle auch tatsächlich bereits im laufenden Jahr besetzt werden kann. Die Stadtverwaltung arbeite derzeit an einem Kostenvergleich zwischen dem bisherigen finanziellen Aufwand, den die Betreuung durch zwei externe Dienstleister mit sich bringt, und den Personalkosten für eine direkt bei der Stadtverwaltung angesiedelte IT-Fachkraft, erklärte Bürgermeister Tobias Link.

Weitere Aufgaben?

Geklärt werden soll in diesem Zusammenhang auch, ob eine in Löffingen angesiedelte IT-Fachkraft auch Aufgaben für benachbarte Kommunen übernehmen kann. Bislang wird die elektronische Datenverarbeitung für die Löffinger Schulen und die Stadtverwaltung von zwei verschiedenen Dienstleistern aus Freiburg und Löffingen betreut.

Friedpark-Projekt geht weiter

An der Erweiterung des Löffinger Friedhofs soll nicht gerüttelt werden. Einen Antrag von Stadträtin Isabel Messmer (FDP/FW), das Anlegen des Friedparks bis auf Weiteres zu verschieben, lehnte der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit ab.