Wegen Corona sind zurzeit auf dem Löffinger Lehrbienenstand keine Besuche von Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen möglich. Trotzdem gibt es für den 81-jährigen engagierten Imker Ludwig Kromer, der den Lehrbienenstand seit 20 Jahren betreut, genug zu tun.

Fichten-Rindenschildlaus verändert Honig

Erst jüngst war Kromer zusammen mit Willi Winterhalder, dem Vorsitzenden des Bezirksimkervereins, und einigen Imker dabei, die Bienenstöcke mit Gittern vor Mäusen zu schützen. Die Honig-Bilanz sieht in diesem Jahr nicht ganz so gut aus wie sonst, wie man nach dem zweiten Schleudertermin sah: Die hohe Konzentration der Zuckerart Melizitose führt zu sogenanntem „Zementhonig„. Der Honig kristallisiert in der Wabenzelle und kann somit nicht mehr herausgeschleudert werden.

Schuld an der hohen Konzentration dieser im Honigtau vorkommenden Zuckerart ist unter anderem die Fichten-Rindenschildlaus. Deren Vorkommen und Vermehrung wird auch durch milde Winter und trockene Sommer beeinflusst. Bereits vor zwei Jahren hatten die Imker mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.

„Vielfältiges Nahrungsangebot“ ist wichtig

Die Probleme mit Varroa-Milben haben die Bezirksimker zurzeit im Griff, und auch das Umdenken in der Landwirtschaft und in der Bevölkerung mit dem Blick auf die gefährdeten Honigbienen sehen die Imker positiv. „Die Bienen benötigen ein vielfältiges Nahrungsangebot“, so Ludwig Kromer. Blühwiesen, aber auch Haselnuss, Obstbäume, Löwenzahn, Raps, Lindenbäume oder auch der gute Pollenspender Phacelia gehörten hier dazu, wie der neu Vorsitzende Willi Winterhalder ergänzt.

Eine Hauptaufgabe der Imker ist die Königinnenzucht und hierin ist Ludwig Kromer ein echter Experte. Eine Königin kann vier, selten fünf Jahre alt werden. In diesem Jahr, so Kromer, sei die Züchtung von Königinnen ebenfalls nur befriedigend ausgefallen. Der Lehrbienenstands-Beauftragte hofft, dass bald wieder Normalbetrieb herrscht und er den Lehrbienenstand nicht nur für den fachlichen Austausch zwischen den Imkern, sondern für alle Interessierten öffnen kann.