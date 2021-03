von Thomas Schröter

Zwar hat der Gemeinderat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, in dem im Bebauungsplanverfahren befindlichen Neubaugebiet „Wassersack II“ im Löffinger Ortsteil Dittishausen, den Bau von bis zu 21 so genannter Tiny Houses zuzulassen. Dennoch kamen vor der Abstimmung einige Fragen und Kritikpunkte auf, die im weiteren Planverfahren geregelt werden sollen.

Die Tiny Houses als Ferienhäuser zu nutzen, scheide von vornherein aus, das sehe der Bebauungsplan bereits entsprechend vor, erläuterte Planer Ulrich Ruppel auf Nachfrage aus dem Gemeinderat. Ausschließen lasse sich auch, so Ruppel weiter, ein Tiny House in Dittishausen lediglich als Zweitwohnsitz zu nutzen, mit dem Ergebnis, dass die kleinen Häuser lediglich zeitweise bewohnt würden. Die Wohnsitzfrage könne allerdings nicht baurechtlich geregelt werden, sondern privatrechtlich, über die Regelungen für die Kaufverträge für den Baugrund.

Großes Interesse an Baugrund für Tiny Houses

Auch der Befürchtung, dass Wohnmobilisten ein Tiny House als Wohnsitz nutzen, einen Großteil des Jahres mit ihren rollenden Hotels unterwegs sind und ihre Wohnmobile in der Zeit ihrer Anwesenheit auf öffentlichen Straßen abstellen, könne entgegengewirkt werden, meinte Ruppel. Auch in diesem Fall sei nicht das Baurecht einschlägig, sondern das Verkehrsrecht. „Diese Überlegungen werden in den Kriterienkatalog für die Bauplatzvergabe einfließen. Und über diesen Katalog wird letztlich der Gemeinderat befinden“, erklärte Bürgermeister Tobias Link.

Über mangelndes Interesse an Baugrund für Tiny Houses muss man sich dem Bürgermeister zufolge offenbar keine Sorgen machen. Schon jetzt, also zu einem Zeitpunkt, an dem noch gar keine Zu- oder Absage erfolgen kann, weil das Bebauungsplanverfahren noch läuft und die privatrechtlichen Vorgaben für die Kaufverträge für das Bauland noch gar nicht vorliegen, hätten sich, so Link, rund 50 Interessenten bei der Stadtverwaltung gemeldet. Erfahrungswerte andernorts zeigten, dass mit gut und gerne zwei- bis dreihundert Anfragen zu rechnen sei.