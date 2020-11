von Thomas Schröter

Der Gemeinderat befürwortete bei seiner jüngsten Sitzung die Erhöhung der monatlichen Gebühren für die verschiedenen Betreuungsangebote um durchschnittlich rund sechs Prozent im Vergleich zu den bisherigen Gebührensätzen. Die Stadtverwaltung hatte die Einführung dieser höheren Elternbeiträge bereits zum 1. Januar 2021 vorgeschlagen.

Mit seiner Entscheidung, die angepassten Gebühren erst zum Beginn des Kindergartenjahres 2021/22 greifen zu lassen, will der Gemeinderat – das wurde bei der Diskussion, die dem Votum voranging, deutlich – die besonderen Belastungen, die die Corona-Pandemie insbesondere für Familien mit sich bringt, berücksichtigen. Zudem kam das Stadtparlament den Einwänden eines Teils der Elternvertreter entgegen.

Der Neuregelung zufolge bewegen sich die monatlichen Gebühren für den Besuch des Regelkindergartens ab 1. September 2021 zwischen 127 Euro (bislang: 116 Euro) pro Kind bei Familien mit einem Kind und 25 Euro (bislang: 18 Euro) für Familien mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren. Für die Kleinkindbetreuung sind künftig je nach Zahl der Kinder pro Familie zwischen 254 (232) und 50 (37) Euro pro Kind und Monat fällig.

Elternbeiräte unterschiedlicher Meinung

Die Elternbeiräte der sechs Kindergärten in Löffingen und seinen Ortsteilen hatten im Vorfeld Stellung zu der geplanten Gebührenerhöhung genommen. Während die Elternvertretungen der Kindergärten Göschweiler, Reiselfingen, Dittishausen und Seppenhofen ihr Einverständnis signalisierten, sprachen sich die Elterngremien der Kindergärten Löffingen und Unadingen dagegen aus und begründeten ihre Ablehnung mit den besonderen Belastungen, denen Familien auch unter finanziellen Aspekten vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ausgesetzt seien. Außerdem führten sie einen Gebührenvergleich mit Großstädten und Kommunen in der Region ins Feld, der sich aber in weiten Teilen als falsch beziehungsweise als der sprichwörtliche Vergleich von Äpfeln mit Birnen erwies.

Lars Skibba, der in diesem Fall als Sprecher der beiden Elternbeiräte Löffingen und Unadingen agierte, bekam im Sitzungsverlauf Gelegenheit, die ablehnende Position der beiden Elterngremien nochmals und mit teils aufgefrischten, runderneuerten und korrigierten Argumenten zu erläutern.

Erhöhung erst ab 1. September 2021

Wohin die Entscheidung des Gemeinderats tendieren würde, hatte sich aber bereits vor Skibbas Ausführungen ziemlich deutlich abgezeichnet, die Diskussion nahm einen recht eindeutigen Verlauf. Gegen die Erhöhung der Gebühren als solche spreche nichts, sie solle aber die Corona-bedingten Umstände berücksichtigen und deshalb nicht, wie von der Stadtverwaltung vorgeschlagen, bereits ab 1. Januar 2021 greifen, sondern erst ab dem 1. September nächsten Jahres, mit Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022, lautete der Tenor. Und so kam es auch, der Gemeinderat votierte schließlich einstimmig bei zwei Enthaltungen für diese Lösung.

Hüfingen/Unadingen Wohlfühloase Wald: Jonas Heer ist das neueste Mitglied im Forstteam Hüfingens Das könnte Sie auch interessieren