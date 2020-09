Eigentlich müssten der kleinste, aber sehr agile Verein im Löffinger Ösch, die Jacky-Connection, für das Rockkonzert schon in den Startlöchern stehen. Doch leider mussten auch sie das Rock-Spektakel, welches am 9. Oktober hätte stattfinden sollen, absagen.

„Verschoben ist nicht aufgehoben“, so der Vorsitzende Steffen Hoffheinz, der gleich das Datum für dieses nächste Music-Highlight hinterherschiebt. Am 8. Oktober 2021 wird „Barock, die AC/DC Tribute Show“ in der Unadinger Bürgerhalle abrocken. Als Vorband wurde erneut „Electric Eyes“ aus Villingen engagiert. Die Lokalmatadore sind eine Hardrock- und eine Classic Metal Coverband, die sich im Jahr 2013 gegründet hat. Ihr Ziel: „Live rocken was das Zeug hält“.

Band ist in Unadingen bekannt

Barock ist in Unadingen nicht unbekannt, schon mehrfach haben sie den Ortsteil beben lassen, wenn die Profi-Hardrocker, die mit den gleichen Instrumenten wie ihr Idole auftreten auch ihre Performance und Show detailgetreu von AC/DC wiedergeben.

„Laut der Corona Verordnung hätten wir gerade mal 400 Leute Eintritt gewähren können“, so Jackys-Chef Hoffheinz. Dies wäre sicherlich nicht den Musiker gerecht geworden und wäre auch für den kleinen Unadinger Verein zum finanziellen Desaster geworden. Jacky Connection haftet mit dem Vereinsvermögen für die Rock-Veranstaltungen. Seit 2008 lädt der Verein zu solchen Rock-Spektakeln ein. Dabei heißt es nicht kleckern sondern klotzen, sei es durch die Kultband Barock, der König von Mallorca Jürgen Drews, die Kiss Tribute Band, Almi Klaus oder die Coverband Wilde Engel.

Jacky Connection gibt auch den regionalen Vorbands eine Plattform. Dabei fließt der Erlös immer einer sozialen Einrichtung zu, wie dem Unadinger Kindergarten, der Feldner Mühle oder der Nachsorgeklinik Tannheim.

Glücklicherweise, so Hoffheinz konnte man ohne finanzielle Belastungen Aufgrund der langjährigen Beziehungen zur Band Barock die Rocknacht auf kommendes Jahr verschieben. Geplant ist diese am 8. Oktober 2021 in einer vollen Bürgerhalle mit 1100 Fans. Erfreulicherweise hätten sich bei den letzten Rockspektakeln, zuletzt im Oktober 2018, viele Schweizer Fans befunden.

Helfer sind willkommen

Dass der neunköpfige Verein neben den Partnerinnen auch externe Hilfe von Freunden benötigt, versteht sich von selbst. „Wer mithelfen möchte ist gerne willkommen, ebenso neue Mitglieder“, informiert Steffen Hoffheinz, wobei sein Blick auf den Neuen Olaf Müller fällt. Neben ihm gehören Chef Steffen Hoffheinz, Jürgen Dinger, Alexander Zahn, Bernhard Rieple, Frank Hettich, Thomas Lankes und Henry Hille der Gruppe an. Das Durchschnittsalter liegt bei 48 Jahren, ihre Vereinsverbundenheit ist der Tennessee-Whisky Jacky Daniels.

Während Coronat haben sie ihr Clubhaus, das ehemalige Schlachthaus in Unadingen, auf Vordermann gebracht und zum echten Jacky-Domizil erweitert. Das 20-jährige Bestehen soll im Herbst gefeiert werden. Am Anfang traf sich eine Gruppe Unadinger jeden Donnerstag in einer Kneipe um gemeinsam den Tennessee-Whisky zu genießen.