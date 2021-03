In Titisee-Neustadt wird das Corona-Geschehen mit einer Gesamtzahl von 313 abgebildet. Das geht aus der wöchentlichen Statistik des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald hervor. In der Doppelstadt ist das gleichbedeutend mit einem Zuwachs von zwei Fällen. Die Zahl der akut von Covid-19 betroffenen Personen verdoppelte sich auf zwei. In Hinterzarten wurde eine Neuinfektion gemeldet. Die Gesamtzahl stieg auf 53. Die meisten Infektionen im Landkreis gibt es mit 585 in Bad Krozingen. Hier sind mit 56 auch die meisten akuten Fälle registiert. Die meisten Neuinfektionen meldet das Landratsamt mit 29 aus Breisach.