Die Hochkultur Fasnet bringt so manche Rarität hervor, so auch bei der Stiefelzunft in Unadingen. Weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannt ist der Fasnetdienstags-Umzug, der in diesem Jahr wegen Corona ausfällt. Nach einem Motto sind es die Elferräte, die mit ihren Gruppen realisieren. Mit knapp 400 Mitgliedern hat die Stiefelzunft gleich zwei Hexengruppen: 1968 wurden die Urhexen gegründet, 1993 die Wolfgalgenhexen. Seit 2008 initiieren beide Gruppen das große Hexenfeuer vor der Bürgerhalle.

Narrenbaumstellen bei minus 27 Grad

Der Elferrat – bisher neun Männer- steht mit Narrenvater Harald Schuh an der Spitze der Unadinger Stiefelzunft. Bereits 1925 wurde das erst Narrenbuch angeschafft, das später den Vermerk erhielt, 1929 bei Minus 27 Grad den ersten Narrenbaum gestellt zu haben. Heute ist dies die Aufgabe der Zimmergilde am Schmutzige Dunschdig. Offiziell wurde der Narrenverein am 23. Januar 1931 gegründet auf eine Initiative von Oberlehrer Wilhelm Beile hin. Er war in Abwesenheit der Elferräte zum Vorstand gewählt worden, nachdem die Räte die Einladung nicht zur Kenntnis genommen hatten.

Eifrige Marktgänger

Der Name Stiefelzunft stammt aus dem Jahr 1969, ist in der Chronik zu lesen. Er geht vermutlich auf „Maertstiefel“ zurück, weil die Unadinger früher wohl sehr gerne die Märkte ringsum besucht hatten. 1972 wurde die Stiefelgarde gegründet, dazu hatte der ehemalige Bürgermeister Hugo Ketterer das Stiefellied geschrieben. Es wird bei jedem Bunten Abend, den es seit 1953 gibt, gesungen.

In keiner Vereinigung Obwohl die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer-Narrenzünfte (VSAN) und die Schwarzwälder Narrenvereinigung so nahe liegen und quasi vor Ort gegründet wurden, hat sich die Unadinger Stiefelzunft keiner Narrenvereinigung angeschlossen.

Der Montag ist für den Nachwuchs

Mit einem Stiefel auf der Maske und einem großen Stiefel umgehängt präsentieren sich auch die Stiefelhansel, die 1978 durch den damaligen Narrenvater Fritz Müller und Julia Preibisch aus der Taufe gehoben wurden. Die Narren haben in früheren Jahren am Fastnachtmontag Theaterstücke aufgeführt. Seit 1960 ist dieser Tag für den Narrensamen bestimmt.