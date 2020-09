Was brauchen wir für ein gutes Leben? Bei der nächsten Fairen Woche in Löffingen dreht sich unter dem Motto „Fair statt mehr“ alles um das 12. UN-Nachhaltigkeitsziel: Nachhaltiger Konsum und Produktion.

Darum soll es auch beim Fairen Frühstück gehen, das am 20. September im Dorfcafé Seppenhofen stattfindet. Fair gehandelte Bio-Produkte aus der Region und aus aller Welt erwarten die Teilnehmer, die sich bis 14. September anmelden können.

„Fairer Brunch“ ab 2003

Das Faire Frühstück geht auf den „Fairen Brunch“ zurück, den der Jugendförderverein im Jahr 2003 ins Leben gerufen hatte. Man wollte damit Geld für den Jugendraum sammeln und sich gleichzeitig sozial engagieren.

Schon kurze Zeit später kam der neu gegründete Weltladen mit ins Boot. Zunächst wurde das Frühstück im Jugendraum serviert, später im Foyer der Grundschule. Die Resonanz war groß, bereits im Jahr 2005 kamen 80 Gäste, und 2011 konnten dann 110 „Faire Bruncher“ begrüßt werden.

2018 übernahm die „Fairtrade-Stadt“

Zeitweise schloss sich den beiden Vereinen auch noch der Verein Hilfe zur Selbsthilfe und Selbstverantwortung (HSS) an, sodass das kulinarische Angebot durch exotische Gerichte erweitert wurde. 2018 löste sich der Jugendförderverein auf.

Löffingen Hermann Nägele präsentiert sein neuestes Werk: die Witterschneekapelle in Miniatur Das könnte Sie auch interessieren

Deshalb übernahm dann Lenkungsgruppe der Fairtrade-Stadt Löffingen mit Irmela Herrenbück, Karlheinz Rontke, Iris Hasenfratz, Kathrin Reppel-Knöpfle, Andrea Wölfle und Ewald Lagenbacher die Veranstaltung, um sie als „Faires Frühstück“ weiterzuführen. Von Beginn an wurde der Erlös gespendet, ob für den Regenwald, Ärzte ohne Grenzen oder – wie dieses Jahr – an den Verein SOS-Kinderdorf.

Anmeldung und Kosten

Karten und Platzreservierungen für das Frühstück, das am Sonntag, 20. September, von 9 bis 12.30 Uhr im Dorfcafé in Seppenhofen stattfindet, gibt es noch bis 14. September im Vorverkauf in der Bio-Ecke oder im Weltladen in Löffingen.

Erwachsene bezahlen für das Frühstück pro Person 14,50 Euro, Kinder von 4 bis 12 Jahre 10 Euro. Voraussetzung für die Teilnahme ist auch die Einhaltung der geltenden Corona-Hygieneregeln.