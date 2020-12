In den Ortsteilen gelten demnach künftig einheitliche Preise. Anders als bislang sind in den neu gefassten Bauplatzpreisen die Erschließungskosten bereits mit eingerechnet.

20 Euro Unterschied zwischen Kernstadt und Ortsteil

Der Neuregelung zufolge beläuft sich der Bauplatzpreis in einem Wohngebiet in Löffingen auf 140 Euro pro Quadratmeter, in den Ortsteilen sind es 120 Euro. Für ein Grundstück in einem Mischgebiet sind in der Kernstadt 110 Euro und in den Ortsteilen 105 Euro pro Quadratmeter fällig. In Gewerbegebieten sind für Grundstücke in Löffingen 65 Euro pro Quadratmeter zu berappen, in den Ortsteilen 60 Euro.

Angepasst an die Bodenrichtwerte

Einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt zufolge sollen sich die Verkaufspreise von gemeindeeigenen Grundstücken an den aktuellen Bodenrichtwerten orientieren und diese nicht unterschreiten. Diesen Vorgaben kommt die Stadt Löffingen mit den jetzt neu gefassten Bauplatzpreisen nach. Die aktuell gültigen Bodenrichtwerte hat der damalige Gutachterausschuss zum 31. Dezember 2018 festgelegt.

Höhere Erschließungskosten werden berücksichtigt

Außerdem galt es bei der Ermittlung der neuen Bauplatzpreise neben dem Bodenwert, der den reinen Baulandpreis ohne Beiträge wiedergibt, weitere Preisbestandteile zu berücksichtigen: Auch der Straßenerschließungs-, der Abwasser- und der Wasserversorgungsbeitrag fließen in die Berechnung ein. Nicht zuletzt, weil neben den Bodenwerten auch die Erschließungskosten in den letzten Jahren angezogen haben, geht die jetzt beschlossene Neuregelung der Bauplatzpreise mit einer Preissteigerung einher.

Letzte Anpassung im März 2018

Die Bauplatzpreise für gemeindeeigene Grundstücke hatte der Gemeinderat zuletzt im März 2018 auf Basis der Bodenrichtwerte von 2016 angepasst.