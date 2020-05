Vor zehn Jahren wurde der erste Friedwald im Hochschwarzwald, im Klosterwald in Friedenweiler eröffnet. Der Fürstliche Wald als letzte Ruhestätte erfreut sich seit dieser Zeit immer größer werdender Beliebtheit, obwohl er zu Beginn skeptisch gesehen wurde.

Keine Grabpflege nötig

Bruno Zöld vom Träger Friedwald erklärt, die Baumbestattung sei eine Möglichkeit der alternativen Bestattung, die vor allem naturverbundene Menschen anspreche, die keine Grabpflege wünschten oder diese ihren Angehörigen nicht aufbürden wollten.

Der Trend zu einer minimalen oder gar keiner Grabpflege ist auch auf den kommunalen Friedhöfen erkennbar. Hier entstehen, auch in Löffingen, neue Konzepte, wie Urnenbäume oder auch anonyme Bestattungsfelder. „Wir sehen diese Entwicklung keineswegs als Konkurrenz, sondern als sinnvolle Ergänzung“, informiert Regionalbetreuer Zöld. Wichtig sei es, für jede Person die zu ihr passende Bestattungsform zu finden.

In Coronazeiten ist der Andachtsplatz leer. Hier können Angehörige von ihren Lieben Abschied nehmen. | Bild: Silvia Bächle

Das steigende Interesse an einer naturnahen Bestattung in einem Friedwald sei unverkennbar, erklärt Sarah Tabola, die Marketing-Leiterin des Betreibers Friedwald. Dies sei auch in Friedenweiler zu spüren, da immer mehr Menschen schon zu Lebzeiten einen Baum oder Platz für ihre Bestattung aussuchten.

„Der Wald ist für den Menschen schon immer ein Ruhepol und spiegelt oft die Persönlichkeit der Menschen wieder“, dies weiß auch Friedwald-Förster Michael Mellert, der den Ruhewald in Friedenweiler pflegt, Waldführungen anbietet und auch die Bestattungen vorbereitet.

Urnen sind biologisch abbaubar

Die letzte Ruhe inmitten und als Teil der Natur zu finden ist in einem Ruhewald möglich: Die biologisch abbaubaren Urnen bleiben in der Erde und sind nach drei bis vier Jahren verkompostiert. Viele Menschen, welche sich im Friedwald beerdigen lassen möchten, sind der Natur verbunden. So auch der alleinstehende Egon Klein aus Dortmund, der seine letzte Ruhe in seinem Lieblings-Urlaubsort finden möchte.

Auf einer Waldkarte sind die Bestattungsorte eingetragen. Die Baumgräber sind je nach Wunsch im Wald und nur über die kleinen Waldwege zu erreichen oder liegen am Hauptweg, um auch mit Rollator oder Rollstuhl an die Gräber zu gelangen. | Bild: Silvia Bächle

Ein wichtiges Argument ist für viele Interessenten auch, dass im Ruhewald keine Grabpflege notwendig ist. „Dies war der Grund meines Vaters und Schwiegervaters“, erzählen Albert und Angela Vögt aus Löffingen. Außerdem werde geschätzt, dass das Konzept unabhängig von Konfession und frei von sozialen Zwängen sei, wie Michael Mellert bei seinen zahlreichen Friedwald-Führungen den Besuchern erklärt.

Abschied ganz individuell

Auch Individualität ist – je nach Geldbeutel – in einem Ruhewald möglich: Zur Wahl stehen spezielle Familienbäume, Plätze unter ausgesuchten Gemeinschafts-Bäumen oder auch die Reservierung sogenannter Basisplätze, bei denen der Baum nicht ausgesucht werden kann. Für „Sternenkinder“, die bis zum dritten Lebensjahr oder in einem Hospiz verstorben sind, gibt es den Sternschnuppenbaum.

Der individuelle Abschied kann mit Musik oder leise, im großen oder kleinen Rahmen, mit oder ohne Zeremonie erfolgen. Lediglich eine Namenstafel am Baum soll an den Verstorbenen erinnern, doch auch dies muss nicht sein, so Bruno Zöld. Einmal pro Monat lädt Friedwaldförster Mellert Interessierte zu einer Friedwald-Führung ein, um den Wald zu zeigen und das Konzept vorzustellen. Der Friedwald, der für 99 Jahre gepachtet ist, beherbergt mehrere Baumarten. Durch die Mehrschichtigkeit sei er gegen Stürme, Käfer und Trockenzeit nicht so anfällig, informiert Forstwirt Zöld.