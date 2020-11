Das Baarstädtchen Löffingen hat viel in Sachen Tourismus zu bieten, von den Festen und kulturellen Veranstaltungen (wie das Städtlefest, Kulturnacht oder Fastnacht) über den historischen Stadtkern bis hin als Wanderparadies am Rande der Wutach-, Gauchach- und Engeschlucht – aber auch in Sachen Radtourismus oder Schnee-Freizeitmöglichkeiten. Dies zu vermarkten, ist gerade in der Corona-Krise mit dem Lockdown- und Teil-Lockdown schwer möglich. Glücklicherweise gehört Löffingen zusammen mit den zehn Hochschwarzwaldgemeinden zur HTG (Hochschwarzwald-Tourismus GmbH), was sich in dieser schwierigen Zeit als Glücksfall zeigt. Deutlich wurde dies bei der Sitzung des Zweckverbandes, der mit 70 Prozent Anteil Hauptgesellschafter der HTG ist.

Überraschende Erfolgszahlen

Durch gemeinsame Aktionen wie die Schwarzwald Card, die Konus-Gästekarte, die gemeinsame Vermarktung und Kampagnen im Online- und Offline-Marketing addiert mit dem Einsparpotenzial schlagen sich in den Erfolgszahlen nieder. Im vergangenen Jahr konnte die HTG erstmals die Vier-Millionen-Marke an Übernachtungen knacken, wie die Vorsitzende des Zweckverbandes Meike Folkerts erklärte. HTG Geschäftsführer Thorsten Rudolf imponierte mit überraschenden Zahlen die Mitglieder des Zweckverbands. So konnte seit 2009 ein Einsparpotenzial für Personal und Sachkosten von circa 6 Millionen erwirtschaftet werden. Dazu kam eine Steigerung der Übernachtungszahlen von 2,514 Millionen auf 2,951 Millionen, was Mehreinnahmen von 960.000 Euro bedeutete.

Bürgermeister weisen Kritik zurück

„Wäre jede Gemeinde so vor sich her gewatschelt, wäre der Tourismus im Hochschwarzwald sicherlich nicht in dieser Dimension wie jetzt“, so der Lenzkircher Bürgermeister Andreas Graf, der die Kritik aus den Reihen seines Gemeinderats nicht verstand. „Gerade in der Pandemiezeit hätten wir den Tourismus nicht noch zusätzlich stemmen können“, war von den Bürgermeistern zu hören.