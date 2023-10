Das Gasthaus Hirschen in Unadingen ist das älteste noch geöffnete Gasthaus im Ort. Seine Geschichte reicht bis ins Jahr 1490 zurück, als der Hirschen noch eine Poststation war. Hier wurden die erschöpften Pferde ausgewechselt und erfrischt. 1725 brannte das Gebäude nieder und mit ihm die Gemeindeunterlagen von Altpostmeister Michael Böttle, der damals Vogt von Unadingen war. Nach dem Wiederaufbau entstand hier – bis heute erkennbar – ein dreigeschossiges Wohn- und Wirtschaftsgebäude, dazu ein Tanzsaal und ein Gaststall. Auch als im Jahr 1776 die Poststation an den neuen Postweg (Landstraße, heutige B31) ins Posthaus verlegt wurde, blieb das Gasthaus. Im Untergeschoss war eine Metzig (Metzgerei), 1924 wurde diese von Adolf Beile als Kolonialwarengeschäft betrieben, später war die Poststelle (1935 bis 1945) Friseur und zuletzt eine Bäckerei-Filiale, wie Ekkehard Marx erklärt.

Unadingen selbst – es kam 1218 unter die Herrschaft der Fürstenberger – war eng mit dem Fürstenhaus verbunden. Aber auch das Gasthaus Hirschen, das jüngst 300-jährige Fürstenberg-Bierlieferung feierte. 1722 war die erste nachweisebare Bierlieferung erfolgt. 1705 hatte Fürst Anton Egon zu Fürstenberg wieder Bier brauen lassen, nachdem die Brauerei zuvor fünf Jahre stillstand, da das Getreide und das Malz zu teuer waren. Die erste Bierlieferung war allerdings wohl Ordinaribier, ein obergäriges Weißbier, sowie Märzen- und Doppelbier und dies wohl in Fässern.

So wie man in der Brauerei das Bier weiterentwickelte, so entwickelt sich auch der Hirschen in Unadingen mit Blick in die Zukunft. Während der Stammtisch bis heute ein sozialer und kommunikativer Treffpunkt geblieben ist, hat der große Tanzsaal in dem auch Theater gespielt wird, Fasnacht oder Hochzeiten gefeiert wurden, 1984 als die Bürgerhalle eröffnet wurde, seinen Reiz verloren. Doch Johann und Angelika Heer, sie hatten das renommierte Gasthaus von Mutter Leopoldine in dritter Generation übernommen, nahmen dies zum Anlass, erneut zu investieren und zukunftsträchtig auszubauen.

1992 wurde in ein Gästehaus investiert, somit hatte man die Möglichkeit geschaffen, Busreisende aufzunehmen. „Erst kamen die Belgier, dann die Chinesen“, erklärt Angelika Heer. Bei ihrer Europareise steuerten sie – noch bis vor Corona – den Titisee an um dann in Unadingen zu übernachten. Die Mutigen wagten sich an die Schwarzwälder/Deutsche Küche mit Schnitzel und Bratwürsten. Nur das Frühstück war etwas anderes, so lieben die Chinesen warme Milch, keinen Kaffee – und statt Käse und Wurst lieber Marmelade und Honig.

Auch Sohn Rainer hat das Hirschen-Gen von seinem Ur-Großvater Johann Heer – damit ging der Hirschen wieder in die ursprüngliche Wirte-Familie zurück – geerbt. Der Koch und seine Ehefrau Alexandra, sie haben den Hirschen nach dem Tod von Johann (Hans) übernommen, sind leidenschaftliche Dartspieler. Sie haben dieses Standbein für die Zukunft erkannt und gleich acht digitale Dart-Automaten gekauft.