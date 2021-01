von Thomas Schröter

Sitzungen des Gemeinderats, der Ausschüsse, sonstiger kommunaler Gremien und der Ortschaftsräte können künftig unter bestimmten Voraussetzungen in Form von Videokonferenzen – sprich: ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum – durchgeführt werden.

Laut der Corona-Verordnung des Landes vom März dieses Jahres sind Sitzungen des Gemeinderats und weiterer kommunaler Gremien unter Berücksichtigung des Selbstorganisationsrechts der Kommunen vom Versammlungsverbot ausgenommen.

Die Durchführung dieser Sitzungen stellt die Kommunalverwaltungen allerdings vor große Herausforderungen, um den erforderlichen Infektionsschutz für Stadträte und andere Mandatsträger sowie Besucher zu garantieren. Zur Minimierung des Infektionsrisikos für Mandatsträger können auf Grundlage der neuen landesgesetzlichen Regelung nun auch Sitzungen der kommunalen Gremien in digitaler Form als Videokonferenzen oder anderer vergleichbarer Form zugelassen werden.

Werden Sitzungen digital arrangiert, muss der Öffentlichkeitsgrundsatz gewahrt bleiben, was durch die Übertragung der Sitzung in einen öffentlichen Saal oder im Internet gewährleistet wäre. Zudem müssen die Videokonferenzen so organisiert sein, dass der gegenseitige Austausch unter den Mandatsträgern möglich ist und die Öffentlichkeit Wortmeldungen den jeweiligen Sprechern zuordnen kann.

Zudem muss die jeweilige Kommune die technischen Anforderungen und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen für den gesamten Sitzungsablauf garantieren. Sollte die Technik zeitweise ausfallen, wären die in der Sitzung gefassten Beschlüsse rechtlich anfechtbar und der Grundsatz der Öffentlichkeit verletzt.