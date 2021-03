„Ech bin än Unädinger“ – so heißt die musikalische Hommage von Thorsten Sukale an seinen Heimatort. Eigentlich als Gag für die Fasnacht gedacht, ist das Lied nun in unterschiedlichen Versionen auf einer CD zu hören.

Der Kinder- und Jugendpsychotherapeut Sukale ist ein echter Unädinger und auch ein begnadeter Musiker. Beim Bunten Abend im Jahr 2020 trug er das Lied als Überraschung in neuer, moderner Version vor. Er selbst hätte nicht geglaubt, dass er damit nicht nur den Zeitgeist, sondern auch den Nerv seiner Unadinger treffen würde.

Ein Renner im Familien- und Freundeskreis

Die Grundidee für diesen Song entstand im Jahr 2008, als Thorsten und Ehefrau Maria-Theresia aus Spaichingen sich das Ja-Wort gaben. Sie gestalteten die Einladungen zu ihrer Hochzeit als Musik-CD mit einem Spaichinger und dem Unadinger Lied. Die CD war im Familien- und Freundeskreis der absolute Renner, und so durfte der Auftritt von Thorsten Sukale mit seiner Akustikgitarre von da an bei kaum einem Anlass fehlen.

Ein Musiker aus Leidenschaft Thorsten Sukale ist Kinder- und Jugendpsychotherapeut an der Universitäts-Klinik in Ulm – und außerdem ein Musiker aus Leidenschaft. Die Musikerkarriere des 43-Jährigen begann beim Musikverein Unadingen, hier lernte er das Spiel mit der Trompete. Es folgten Stationen bei den Unadinger Dorfmusikanten, dem Klingelbeitel-Echo oder auch bei den Häfiligigser. Sein Musik-Gen und Talent bringt der dreifache Familienvater, der heute in Weißenhorn bei Ulm lebt, mannigfach ein. Ob mit seiner musikalischen Ehefrau oder auch bei Feierlichkeiten, etwa an der Klinik. Auch die drei Kinder haben das Musiker-Gen geerbt.

Allerdings, so erzählt der Unadinger Liedermacher, sei die Version doch sehr langsam gewesen. Als er eine Aufnahme vom Öschabend und vom Bunten Abend sah, stand für ihn fest: „Das Unadinger Lied muss aufgepeppt werden.“ So fuhr er mit seiner ganzen musikalischen Familie zum Trauzeugen Sebastian Kühn, der in Memmingen ein Tonstudio besitzt.

Moderne Version, Remix und Karaoke-Version

Hier wurde der Song professionell und in moderner Form mit Bläsern, E-Gitarre, Bass, Piano, Schlagzeug und dem Chor im Refrain aufgenommen. Dies mache den Song nun zu einer richtigen Hymne. „Zusätzlich haben wir noch einen Remix auf die CD geprägt, der mit mehr Wums, Bässen und Soundeffekten auch etwas für den Hexenwägen, Partys oder für Jüngere ist“, erklärt Thorsten Sukale. Neben diesen beiden Versionen sei auf der CD außerdem eine Karaoke-Version und das Original zu finden.

„Gerade in so schwierigen Zeiten sind Zusammenhalt und Verbundenheit sehr wichtig, dazu gehört auch die Verbundenheit zur Heimat“, erklärt der ausgebildete Musiktherapeut Sukale. Sein Unadinger-Lied beschreibt das Gefühl und die Lebensumstände eines Unadingers – egal, ob dieser vor Ort sei oder in der Ferne wohne wie Thorsten Sukale selbst, der inzwischen in Weißenhorn lebt. „So sind die letzten Meter durch den Dögginger Tunnel sowohl nach einem langen Arbeitstag oder eben kurz vor dem Besuch der Familie etwas besonderes“.

Vereine und Feste im Geraniendorf

Im Text des Liedes wird auch das Thema Geraniendorf thematisiert, außerdem die Zusammengehörigkeit der Vereine – und natürlich dürfen die Unadinger Feste nicht fehlen. Thorsten Sukale selbst spricht hier aus Erfahrung.

Aufgewachsen in einer musikalischen Familie mit mehreren Geschwistern haben die Eltern Kordula und Hartmut die Basis für das soziale Engagement, intakte Familien- und Vereinsleben geprägt. So wundert es nicht, dass die Sukale-Kinder mit ihren Familien, egal wo sie leben, nicht nur bei Familienfesten, sondern auch bei Unadinger kulturellen Veranstaltungen immer wieder nach Unadingen zurückkehren.

Die CD „Ech bin änUnädinger“ ist bei Thorsten Sukale zu erhalten, entweder per E-Mail an thorsten.sukale@web.de oder unter (01 74) 3 11 81 83. Er freut sich über eine kleine Spende zur Deckung der Produktionskosten. Alles, was übrig bleibt, bekommen die Unadinger Kindern für ihr Ferienprogramm.