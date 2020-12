von SK

Der Kunstverein will Kunst bieten und denkt über entsprechende Konzepte nach. Der Verein hat drei große Termine im Kalender stehen.

Eine schwere Entscheidung

Die Entscheidungen, die Ausstellungen in diesem Jahr zu streichen, seien dem Vorstand nicht leicht gefallen, blickt Vereinsvorsitzende Silvia Bächle zurück. Doch die Gesundheit von Besuchern und Künstlern habe einfach Priorität gehabt. Ausstellungen in der städtischen Galerie wären zwar möglich gewesen, allerdings ohne Vernissage und mit Zutritt von zeitgleich nur zwei Besuchern. Doch die die Löffinger Ausstellungen sind gerade von den Vernissage in Anwesenheit der Künstler geprägt. Nun sollen zwei Ausstellung im Juli mit dem Duo Lore Unger und Alma Göring sowie im September mit Andrea Josefine Lohrmann und Bärbel Bähr nachgeholt werden. Dabei hofft der Kunstverein auf gutes Wetter, sodass die Eröffnungen mit Blick auf die Corona-Pandemie im Freien stattfinden können.

Gemeinschaftsschau ab 2. Mai

„Wir freuen uns sehr“, sagt die Vorsitzende mit Blick auch auf den 2. Mai. Für dann ist die Gemeinschaftsausstellung des Kunstvereins im Rathaus geplant. In dieser neuen Umgebung sollen die Kunstwerke in einem besonderen Licht gesehen werden können. Das Rathaus soll durch Bilder, Fotos und Skulpturen zu einem ganzen Kunstwerk summiert werden. Auch hier kann sich der Vereinsvorstand den Rathausplatz als idealen Ort für die Vernissage vorstellen.

Kein Mitgliedsbeitrag Der Kunstverein will zudem ein Zeichen setzen, indem er die Mitgliedsbeiträge, 30 Euro, für das kommende Jahr aussetzt. Dies soll als Dank an die treuen Mitglieder gelten. „Egal, ob Kunstinteressierter, Künstler oder auch Unterstützer, wir freuen uns über jedes neue Mitglied“, unterstrich Vereinsvorsitzende Silvia Bächle.

Eine Hilfe für die Künstler

Die Ausstellungen sind nicht nur für den Kunstverein von großer Bedeutung, sondern für die Künstler. „Die Künstler hatten in diese Jahr kaum eine Möglichkeit, sich zu präsentieren und ihre Werke zu verkaufen“, sagt Silvia Bächle. Doch Kunst gehöre auch in dieser schwierigen Zeit zum Leben, ja sei geradezu ein wichtiger Faktor in der Gesellschaft.