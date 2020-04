Großes ehrenamtliches Engagement hat das Planungsteam Dorfladen Dittishausen gezeigt. Ernüchtert müssen die Freiwilligen das Projekt jetzt aber ad acta legen. Ortsvorsteherin Annette Hilpert, Tanja Kühnel, Gabi Koberski, Monika Reichenbach, Dennis Trendle, Marin Tröndle, Ute Kienzler und Karlheinz Rontke haben mit viel Herzblut die Weichen für die Reaktivierung des Dorfladens und damit auch eines sozialen Treffpunktes gestellt, doch nun kam das Aus.

Bitteres Fazit

„Die Chance ist vertan – das Projekt gescheitert“, so das Fazit der Initiativgruppe nach der Auswertung der Fragebögen. 1000 Fragebögen waren an alle Haushalte in Dittishausen, Unterbränd und Waldhausen verteilt worden, sie wurden zudem im Stadtblättle veröffentlicht und in 400 E-Mails an die Löffinger Vereine und Gewerbe gesandt.

Dittishausen Dittishauser Landmarktkonzept wird öffentlich vorgestellt Das könnte Sie auch interessieren

Insgesamt kamen lediglich 200 Bögen zurück, davon 125 aus Dittishausen. Dies entspricht gerade einmal 31,25 Prozent der 400 Haushalte. Bei genauer Analyse, so Tanja Kühnel, liege die Zahl der Dittishauser Rückläufer sogar nur bei 13,89 Prozent, da in einigen Haushalten jede darin lebende Person einen Fragebogen zurückgeschickt hatte. Eine große Ernüchterung für das engagierte Planungsteam.

Unterstützer-Geld reicht bei Weitem nicht

Nicht weniger positiv sahen die Rückmeldungen in Sachen finanzieller Unterstützung aus. Lediglich 10,25 Prozent der Dittishauser waren bereit das Projekt Dorfladen mittels eines gezeichneten Anteils in Höhe von je 250 Euro zu realisieren. Diesen 41 Zusagen stehen 37 Zusagen von Auswärtigen gegenüber – zum Großteil von Mitgliedern des Verkehrsvereins. Insgesamt wären 30 705 Euro Anteilszeichnungen zusammengekommen. Der Finanzielle Bedarf lag allerdings bei 160 000 Euro, wie das Team im Vorfeld errechnet hatte.

Helfer gäbe es reichlich

Erfreulich seien dagegen die Zusagen von ehrenamtlichen Helfern ausgefallen, sich bei den Renovierungsarbeiten mit einzubringen. Auch 25 Prozent des Personalbedarfs hätte abgedeckt werden können. Da die Planungsteammitglieder alle selbst im Arbeitsleben stehen, habe es auch an einem überdurchschnittlich persönlich engagierter Mitarbeiter gefehlt, bei dem alle Fäden hätten zusammenlaufen sollen.