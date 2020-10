In Zeiten der Corona-Pandemie ist Vieles in den Hintergrund getreten. Nun startet das Ökumenische Bildungswerk wieder mit einem bunten, vielfältigen Programm.

Bereits begonnen haben die Nähabende für alle, die Lust am Gestalten und Verarbeiten von Stoffen haben. Jeden ersten Montag im Monat treffen sich die Damen und Herren an der Nähmaschine um 20 Uhr im evangelischen Gemeindesaal, die Leitung obliegt Anna Föhrenbach. Teilnehmer sind jederzeit willkommen.

Am Donnerstag, 15. Oktober, wird das Ehepaar Bärbel und Sebastian Rockstroh, Heilpraktiker für Psychotherapie, Hypnose- und Körpertherapeuten, das Thema „Die langen Schatten unserer Ahnen: Wenn alte Wunden heute schmerzen“ unter die Lupe nehmen.

Anhand von Fallbeispielen aus ihrer Praxis wollen die beiden Wege aufzeigen, die es ermöglichen, sich von den Fesseln der Vergangenheit zu befreien und künftig ganzheitlich gesund zu leben. Beginn ist um 19 Uhr im Saal der Tourist-Info.

Formen und Riten zum Tod

Am Donnerstag, 12. November, werden Pfarrer Johannes Kienzler und Bestatter Reinhold Klausmann den Tod thematisieren. „Die Liturgie des Abschieds“, so das Motto. Pfarrer Kienzler wird an diesem Abend ganz verschiedene Formen und Riten vorstellen und ihre tiefere Bedeutung und Sinnhaftigkeit erklären.

Die praktischen Fragen, wie „Was kann und sollte ich jetzt schon regeln oder mit meinen Angehörigen besprechen?“ wird Bestatter Klausmann besprechen. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr in der Kaplanei.

„Was wird jetzt aus uns, Herr Bischof?“ Wie das Vertrauen eine Kirche verändert. Dieser Frage geht Theologin und Psychologin Hadwig Ana-Maria Mueller am Donnerstag, 3. Dezember, um 20 Uhr in der Kaplanei auf den Grund.

Neue Weltordnung mit Gernot Erler

Am Donnerstag, 14. Januar, ist Staatsminister a.D. Gernot Erler aus Freiburg zu Gast in der Löffinger Kaplanei. „Das Ringen um eine neue Weltordnung: Europa zwischen Russland, China und Amerika„ so die Thematik an diesem Abend. Ab 20 Uhr geht es um die Erschütterung der gültigen Weltordnung, das Zerbrechen alter Sicherheiten und das Entstehen neuer globaler Machtverhältnisse – Deutschland mittendrin.

Das Leitungsteam des Bildungswerks mit Maria Pöllmann, Arno Gärtner, Elfriede Krämer, Gisela Obert, Birgit Otto und Wolfgang Wehrle hat mit dem Programm ganz bewusst darauf gesetzt, Impulse zu geben und zum Nach- und Mitdenken zu animieren.