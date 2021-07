Ein Stadtarchiv ist das Gedächtnis einer Gemeinde und von unschätzbarerem Wert. Allerdings muss ein Archiv auch gepflegt werden. In Löffingen wurde im Jahr 2004 die letzte Aktualisierung durch Archivar Andreas Hass-Berner vorgenommen.

Eine sehr gute Arbeit, wie Rudolf Gwinner informiert, der sich ebenfalls intensiv mit dem Archiv beschäftigt. Allerdings sei es eine echte Zumutung, da seit dieser langen Zeit nichts mehr aktualisiert worden sei. Die Kommunen seien verpflichtet, ein Archiv zu unterhalten und dieses auch auf Vordermann zu bringen.

Aus dem Jahr 1601 datiert dieses Dokument. Das Schriftstück belegt den Verkauf der Ziegelhütte in Löffingen an Hans Pfeiffer zu Lenzkirch. | Bild: Silvia Bächle

Das Löffinger Archiv müsste zunächst einmal entrümpelt werden, meint Gwinner. So lagerten hier Bücher und Zeitschriften, die eher in die Stadtbücherei gehörten. Dies würde schon mal Platz schaffen, außerdem sei im Raum des Seppenhofer Archivs noch Platz für eine Erweiterung des Löffinger Archivs.

Dies möchte Bürgermeister Tobias Link nicht so stehen lassen. Die Stadt hatte im Jahr 2014/2015 Kontakt mit dem Kreisarchivar aufgenommen. Eine damalige Begutachtung war zum Ergebnis gekommen, noch rund weitere zehn Jahre zu sammeln, bevor eine fachkundliche Arbeit in Anspruch genommen werden sollte. Für ein paar Wochen einzusortieren und zu aktualisieren bedürfe es einer gewissen Menge.

Durch zwei große Stadtbrände im 16. Jahrhundert ist vieles Wissenswerte verbrannt

1989 wurde das Stadtarchiv in den Neubau des KFZ Kultur- und Fremdenverkehrszentrums aus dem Rathaus ausgelagert. Durch die zwei großen Stadtbrände im 16. Jahrhundert ist bedauerlicherweise vieles Wissenswerte verbrannt. Anzunehmen ist, dass im Fürstlich Fürstenbergischen Archiv noch einiges aus Löffingen aus dieser Zeit zu finden ist.

In einem Stahlschrank sind die ältesten Urkunden aufbewahrt. Das älteste Dokument datiert von 12. Dezember 1511, es ist eine Urkunde (Vergleich) zwischen der Gemeinde Löffingen und dem Kloster St. Blasien. Interessant ist auch die Steuerbestätigung des Grafen Joachim Albrecht von Fürstenberg vom 1. Juli 1557. Das drittälteste Dokument ist eine „Türkenschätzung“. Dabei handelt sich um ein Verzeichnis des Vermögens jedes einzelnen Löffinger Bürgers – wahrscheinlich um einen Krieg gegen die Türken mitzufinanzieren.

1680 wurde der Wochenmarkt in Hüfingen von Montag auf Donnerstag verlegt

Interessant ist auch die Abschrift für das Amt Löffingen vom 27. September 1680, denn hier wurde der „kaiserlich privilegierte offene Wochenmarkt in Hüfingen nach seiner Wiederöffnung aus Rücksicht auf die Stadt Löffingen, der Markttag von Montag auf Donnerstag verlegt.“

Der Blick ins Zeitungsarchiv lässt im April 1987 staunen. Damals war es der leitende Forstamtskirektor Klaus Kinast, der in der Kiesgrube in Reiselfingen einen wissenschaftlich einmaligen Fund entdeckte, der selbst in Fachzeitungen publiziert wurde. Es war ein 15 Kilogramm schwerer und über ein Meter langer Stoßzahn eines Mammut und der Hüftknochen eines Fellnashorns, wie Wissenschaftler feststellten.