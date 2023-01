Endlich ist es wieder soweit: Am Samstag, 4. Februar, hebt sich der Vorhang zum Öschabend der Narrenzünfte aus Löffingen, Bachheim, Dittishausen, Unadingen und Rötenbach. Der Öschabend ist weitaus mehr als eine Fasnachtsveranstaltung oder ein Bunter Abend der Narrenhochburgen von Baar und Schwarzwald. Es handelt sich dabei vielmehr um den einzigen Fasnetabend, bei dem sich gleich fünf Öschzünfte präsentieren.

Die veranstaltenden Fasnachtsvereine gehören sowohl der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (Gründungsmitglied Laternenbrüder), als auch der Schwarzwälder Narrenvereinigung mit den Gründungsmitgliedern Dittishausen, Bachheim und Rötenbach an, oder sind wie die Unadinger Stiefelzunft in keiner überregionalen Vereinigung organisiert.

40 Aktive wirken im Hintergrund

Trotzdem oder gerade deshalb wird am Öschabend das Beste der fünf Zünfte auf die Bühne gebracht. Über drei Stunden Tänze, Sketche und Amüsantes durch die närrisch-kommunalpolitische Brille. Die Kultveranstaltung wird über 100 Narren auf die Öschbühne holen, dazu mindestens 40 Aktive, die für den reibungslosen Ablauf vor und hinter der Bühne sowie in der Küche sorgen.

Vorverkauf Vom kommenden Montag, 30. Januar, bis Donnerstag, 2. Februar, läuft der Vorverkauf für den Öschabend. Die vergünstigten Karten für 9,50 Euro gibt es im Weltladen. Sollten noch Karten übrig sein, können diese auch an der Abendkasse für elf Euro erworben werden. Der Öschabend mit kreativen Geschichten, spannendem Lokalkolorit und vielen Lacheffekten fürs Publikum wird von den fünf Narrenvereinen Löffingen, Bachheim, Dittishausen, Unadingen und Rötenbach organisiert und steigt am Samstag, 4. Februar, um 20 Uhr in der Löffinger Festhalle.

Dabei sind die jährlich wechselnden Festwirte, heuer der Narrenverein Bachheim, eine Besonderheit. Als diesjährige Festwirte werden die Bachheimer für die Gaumenfreuden sorgen, für die Organisation und die Begrüßung. Für Narrenvater Clemens Dienstberger bedeutet das ein großes Aufgabenpaket, laufen bei ihm doch zusätzlich auch die Fäden der Regie zusammen. Unterstützung bekommt er von Franz Scholz und Sven Seidel, von Techniker Peter Hübsch und dem für die Lichteffekte zuständigen Andre Werne.

Verwandlungskünstlerinnen sagen Nummern an

Auch die Ansagerinnen kommen aus Bachheim und hier haben die Narren mit Eva Wiggert und Tanja Stockburger zwei echte Showtalente auf der Bühne. Die beiden Verwandlungskünstlerinnen sind weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannt und stehen ihren „Ur-Vätern“ Stutzli und Mostli, alias Franz Hofmeier und Michael Kasprowicz, in nichts nach.

„Der Aufwand ist sehr groß, doch wir alle freuen uns, dass der Öschabend wieder steigen kann“, so Clemens Dienstberger. Der letzte Öschabend fand 2020 statt, 2021 gab es eine Online-Version und 2022 fiel er ganz aus. Nur während des Golfkriegs gab es noch einen Ausfall, sonst startete die Kultveranstaltung seit 1977 durchgehend die Löffinger Fasnacht.

Sondereinsatz des Fanfarenzugs

Eröffnet wird der aktuelle Öschabend, ebenfalls wie seit Beginn, vom Fanfarenzug. Dieser hat sich zwar zurückgezogen, wird aber zu dem besonderen Anlass wieder auftreten. Während und nach dem dreistündigen, närrischen Programm sorgt das „Schwarzwald-Quintett“ mit Partykrachern, Alpenrock und einer tollen Show für Stimmung pur. Auch zwei Bars warten auf der Bühne und der Galerie auf durstige Besucher.