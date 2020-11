Ehefrau Sabina hat zu diesem Anlass extra eine Igeltorte gebacken: eine Leckerei aus Biskuit mit Buttercreme und Mandeln. „Die hat ihm seine Mutter immer als Kind gebacken“, weiß die Ehefrau. Auch die Kinder waren fleißig. Ob eine spezielle „Käsetorte“ oder selbstgenähte Girlanden: Die Kreativität bei den Links ist richtig groß.

Raclette statt Linsengericht

Das erste Geburtstagsgeschenk bekam Tobias Link schon gestern, als Tochter Hannah aus Ludwigsburg kam, um zusammen mit Mama und den Geschwistern Elias, David, Daniel, Joshua und Nesthäkchen Rebekka Papas runden Geburtstag zu feiern. Das Lieblingsessen des Geburtstagskinds „Linsen mit Spätzle und Saitenwürstle“ wurde für das gemütliche Raclette getauscht.

Löffingen Jahresrückblick 2019: Löffingen ein ganzes Jahr in Feier-Laune Das könnte Sie auch interessieren

Auf dem festlich geschmückten Geburtstags-Frühstückstisch hat Ehefrau Sabina zwei Jahrgangszeitungen gelegt, „eine Wirtschaft- und eine Autozeitung aus dem Jahr 1970. Opel Manta, Audi 80 oder auch Citroen GS waren die angesagtesten Autos. Schlechter sah es politisch aus. Kriege, Krisen oder Naturkatastrophen hielten die Welt in Atem. „Mit 50 denkt schon mal über die Gesundheit nach und ich bin sehr froh und dankbar, dass es mir so gut geht“, so Tobias Link. Seine Wünsche sind klar gesteckt: „Im kommenden Jahr sind in Löffingen Bürgermeisterwahlen, ich beabsichtige wieder zu kandidieren“, so Link.

Geburtstagskind hat sich heute frei genommen

Am heutigen Festtag hat sich Link frei genommen, um mit den Eltern zu feiern. Während er bereits Montag die Glückwünsche aus dem Rathaus entgegen nehmen kann, steht der Gemeinderat mit einem Überraschungsgeschenk am Donnerstag bereit. Seine Bürgermeister-Kollegen aus dem Sprengel oder der Region und die Studienkollegen werden wohl über die neuen Medien Geburtstagsgrüße senden.