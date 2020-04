„Es wird gebeten, nur in dringenden nicht verschiebbareren Angelegenheiten ins Bürgerbüro zu kommen, falls ein persönlicher Kontakt erforderlich ist“, informiert Hauptamtsleiter Martin Netz. Im Bürgerbüro müssen zwei Meter Abstand eingehalten werden. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr, dazu am Dienstagnachmittag von 14 bis 16 Uhr und am Donnerstagnachmittag von 16 bis 18 Uhr. Die weiteren Dienststellen der Stadtverwaltung können wie bisher nur nach vorheriger Vereinbarung besucht werden. Während bisher in den benachbarten Landkreisen die Fallzahlen der Coronoinfizierten bekannt gegeben wurde, hielt sich der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit dieser Information zurück. Das ändert sich jetzt, jeden Donnerstag sollen die Fallzahlen veröffentlicht werden. Zu erfahren sind diese unter www.breisgau-hochschwarzwald.de