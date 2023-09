Inklusion ist für den 52-jährigen Gesundheitspfleger Boris Schmid schon lange ein wichtiges Thema. Er hat 26-jährige Erfahrung im Haus Lebensheimat und ist seit 2010 im Haus Vogt. Seit Kurzem ist er nun auch der neue Inklusionsbeauftragte der Stadt Löffingen und der Gemeinde Friedenweiler. Er hat die bisher vakante, von der Stadt im Jahr 2015 geschaffene Stelle übernommen.

Er sieht sich als Ansprechpartner, Ideengeber, Organisator und Vermittler, um das Teilhabegesetz Stück für Stück umzusetzen. Derzeit ist Boris Schmid dabei, eine Bestandsaufnahme zu machen. Er dokumentiert beispielsweise zu hohe Pflaster- oder Bordsteine und fehlende Barrierefreiheit. Das alles gelte es abzubauen. Doch die Stadt habe schon einiges getan, sagt Boris Schmid.

Auch in manchen Vereinen funktioniere die Teilhabe sehr gut, hier könne vor allem der Tischtennisclub mit regelmäßigem Training von Menschen mit und ohne Behinderung punkten. Auch die Stadtmusik habe seit Jahren das Kalender-Projekt mit dem Haus Lebensheimat laufen. Auf diesem Weg müsse es weitergehen, so Schmid, der mit allen Vereinen Kontakt aufnehmen möchte. „Dass ein Mensch mit Behinderung – dies gilt sowohl für körperliche, geistige aber auch psychische Belastungen wie Depressionen – nicht in der ersten Mannschaft Fußball spielen kann, versteht sich von selbst, aber warum nicht regelmäßig mittrainieren?“, fragt er sich.

So hat Boris Schmid als erstes großes Projekt ein regelmäßiges Fußballspiel angesetzt, welches im Fußballkäfig an der Halfpipe ab dem 19. September jeden Dienstag ab 18.30 Uhr stattfinden wird. Vor allem möchte der neue Inklusionsbeauftragte, dass die Menschen mit Handicap oder Problemen am Leben der Stadt und der Gemeinde teilnehmen. Dies gelte auch für die Angehörigen, die er zum regelmäßigen Austausch einladen möchte. Was noch etwas dauert, ist eine Kooperation mit dem Haus Lebensheimat. Im geplanten Neubau sind größere barrierefreie Räumlichkeiten geplant, die öffentlich genutzt werden sollen.