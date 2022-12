Boby, der Schulhund des Löffinger Schulverbunds, ist der Liebling aller Schüler, der Lehrer oder auch der Gäste, die an die Schule kommen. Wenn er mit in der Schule ist, bekommt der Vierbeiner als erster seine Streicheleinheiten. Doch Boby ist weitaus mehr als ein Schulbegleiter.

Anscheinend döst Boby auf seiner Decke neben dem Lehrerpult vor sich hin. Doch ihm entgeht nichts. Sobald jemand sich an der Klassenzimmertür bemerkbar macht, hebt er den Kopf. Erst als Frauchen und Lehrerin Corinne Knittel ihrem Hund anzeigt, dass alles in Ordnung ist, legt er wieder den Kopf ab.

Eine Herausforderung

Von Beginn an besuchte Corinne Knittel mit ihm die Hundeschule im Hundezentrum Tanneck. Der Mischling (Berner Sennenhund und Pudel) fiel sofort durch seine Gelehrigkeit und sein Wesen auf, was die Lehrerin in ihrem Vorhaben bestärkte. Das Ausbildungskonzept zu einem Therapiehund war für Hund und Frauchen schon eine Herausforderung, doch für beide eine große Bereicherung. Auch wenn der Ausbildungsschritt zum Schulhund fertig ist, wobei die Besitzerin bislang alle Kosten selbst trug, so wird die Erziehung weiter gehen. „Wichtig ist, dass der Hund Kopfarbeit leistet und er stets gefordert werden muss“, sagt Corinne Knittel.

Tierische Kompetenz Ein Schulhund benötigt eine spezielle Ausbildung, die sich über mehrere Ausbildungsstufen und Prüfungen erstreckt. Die tierischen Co-Pädagogen bringen viele Vorteile, wie ein gutes Klassenklima, Lernleistung, Verantwortungsbewusstsein, Entwicklung der sozialen und emotionalen Kompetenz und einiges mehr. Doch bevor der Schulhund zum Einsatz kommt, müssen die Rahmenbedingungen geklärt werden. Dazu zählt unter anderem das Einverständnis von Schulträger, Schulamt, Schule und Eltern. Hinzu kommen weitere rechtliche Schritte, wie etwa Versicherungen, ein Hygieneplan und auch für den richtigen Platz für das Tier selbst muss gesorgt werden.

Als sie bei der Schulleitung und ihrem Lehrerkollegium wegen des Schulhundes vorsprach, erntete sie überall große Begeisterung. Das galt auch für die Eltern. Im vergangenen Jahr waren es die Zehntklässler, mit denen sie als Klassenlehrerin den tierischen Versuch startete. Heute dürfen sich auch jüngere Klassen über den Neuzugang freuen, der regelmäßig, aber nicht täglich in der Schule ist. „Boby merkt genau, wenn es in die Schule geht, er kann es dann kaum abwarten“, so Corinne Knittel. Er bekommt sein Hundegeschirr um und sein Schulhund-Halstuch.

Bevor er mit in die Klasse darf, werden zuerst Regeln aufgestellt, die peinlichst eingehalten werden müssen. Dies erfordert von den Schülern Disziplin, Sauberkeit und Verantwortung. Ganz nebenbei seien die Kinder ruhiger, die Klasse arbeite konzentrierter und auch so manches ängstliche oder zurückhaltende Kind blühe nach und nach doch noch auf. Dies habe sich im vergangenen Jahr bei einem Schullandheim-Aufenthalt ganz deutlich gezeigt.

„Er ist unser Lieblingsschüler“

Natürlich, so Corinne Knittel, seien immer der Anspruch der Schüler und das Tierwohl in einem Kontext zu sehen. „Er ist unser Lieblingsschüler“, erklärt Jolina. Annika ergänzt, dass man Boby so toll streicheln könne und Annalena knuddelt den Hund, bevor der Unterricht losgeht. „Boby pennt die ganze Zeit, während wir lernen“, glaubt Kolja. Für Mitschüler Johannes ist ganz klar, dass der Hund einfach gute Laune mache.

Es sind die Schüler selbst, die Argumente für einen Schulhund liefern. „In Bio haben wir alles über den Hund gelernt und bei Boby konnten wir dies auch sehen“. Für Mika ist der Schulhund auch eine gewisse Sicherheit und selbst Maria, die vor Hunden Angst hat, ist doch froh, Boby im Klassenzimmer (auch wenn weit weg) zu sehen. Nicht nur Alex möchte mit dem Hund freiwillig Gassi gehen. Doch auch dies erfordert Verantwortung. So nimmt Corinne Knittel den einen oder anderen Schüler mit zum Runde gehen in der Haslach. Mit dabei hat sie stets auch Hundetüten, um die Hinterlassenschaften zu entfernen.