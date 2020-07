Der Förderverein Friedenweiler für Kultur, Sport, Bildung und Erziehung hat schon für manches Aufsehen gesorgt – nun wird der Verein erstmals nicht ein Kulturprojekt, sondern ein gemeinnütziges Projekt für ältere Kinder von Alleinerziehenden auf die Beine stellen.

Kinder dürfen keine Verlierer sein: Der durch die Corona Pandemie ausgelöste Lockdown brachte manche Familie finanziell an ihre Grenzen. Vor allem standen viele Alleinerziehende dem „digitalen Unterricht“ hilflos gegenüber. Nicht in allen Familien existieren Laptops, PCs und Internetanschlüsse, informierte der Vorsitzende des Fördervereins, Armin Hasenfratz. Doch die Schüler dürfen nicht die Verlierer der Corona Krise sein – so der Gedanke der beiden Initiatoren des Projekts, Arno Knöpfle und Jonas Hofmeier.

Viele unverschuldet in Not geratene Verlierer

„Auf der einen Seite haben wir die unverschuldet in Not geratenen Verlierer – auf der anderen Seite gibt es aber auch Gewinner“, so der 54-jährige selbständige Autolackierer Knöpfle und der 30-jährige Steuerberater Hofmeier. Als sie mit dieser Idee beim Förderverein vorsprachen, stießen sie sofort auf offene Ohren. Der Vorstand zeigte sich mit der geplanten Förderung von älteren Kindern von Alleinerziehenden mit Laptops und der entsprechenden Software sowie dem notwendigen Internetzugriff sofort einverstanden.

In den Genuss dieser Förderung kommen Alleinerziehende mit mindestens zwei Kindern, wobei das älteste bereits die 5. Klasse einer weiterführenden Schule besuchen sollte. Melden können sich die Alleinerziehenden in den Gemeinden Friedenweiler, Löffingen, Titisee-Neustadt und Eisenbach. Eine technische Einweisung durch externe Fachleute gehört zur Förderung dazu.

3000 Euro stehen bereits auf dem Förderkonto

Spender gesucht: „Natürlich können wir nicht die Welt retten, aber zumindest für diese Gruppe der Alleinerziehenden etwas tun“, informiert Armin Hasenfratz. Der im Regierungspräsidium tätige Diplom-Verwaltungswirt kontaktierte die Finanzbehörden, die dem Projekt gemeinnützigen Spendenzweck bescheinigten. Bis Ende 2020 kann vom Förderverein eine Spendenbescheinigung für diese zweckgebundene Förderung ausgestellt werden.

Erstes Geld schon da: Die Anschaffung eines Laptops mit der notwendigen Software und mit Internetzugang wird mit rund 800 Euro fixiert. Erfreulicherweise gibt es schon verschiedene Spender, 3000 Euro stehen bereits auf dem Förderkonto. „Ist die Spendenbereitschaft groß, dann können wir Alleinerziehenden mit einem Kind ab der 5. Klasse ebenfalls eine Förderung zukommen lassen“, so der Vorsitzende. Bei genügend Spendenaufkommen könnte man auch die Landschulheime mit diesen Laptops ausstatten oder auch Studienfahrten unterstützen. Derzeit sind die Verantwortlichen kräftig dabei die Werbetrommel zu rühren.