Löffingen vor 3 Stunden

Betrüger versucht bei Senioren Geld einzutreiben

Als angeblicher Pflegedienstmitarbeiter ist ein Krimineller vorzugsweise in Seniorenwohnanlagen unterwegs. In Löffingen, Lenzkirch und Schluchsee ist die Masche aktenkundig. In mindestens einem Fall floss Geld.