von Thomas Schröter

Vor verschlossenen Türen steht, wer derzeit einen der Löffinger Hausärzte aufsuchen will. Alle drei Praxen sind wegen Urlaub geschlossen und verweisen auf ihre Urlaubsvertretungen. Diese finden sich allerdings zumindest für einen Zeitraum von zwei Wochen nicht vor Ort, sondern in Bonndorf, Friedenweiler und Donaueschingen.

Wer als Patient nur bedingt mobil ist, schafft es demnach nur unter erschwerten Bedingungen zum Arzt. Besonders betroffen sind Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Patienten, die gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurden und Medikamente benötigen. Entsprechend groß ist der Unmut unter der Löffinger Einwohnerschaft. Die Beschwerden häufen sich, nicht wenige Betroffene wenden sich an Stadträte und äußern ihnen gegenüber ihr Unverständnis.

Urlaube und Vertretung korrekt gemeldet

Um Missverständnissen vorzubeugen: Ihrer Verpflichtung, ihren Urlaub bei der Kassenärztliche Vereinigung (KV) Baden-Württemberg zu melden und für diese Zeit eine Vertretung zu benennen, sind die Ärzte nachgekommen. Insofern gibt es für die KV, selbst wenn sie wollte, keinen Grund einzugreifen. Das bestätigt auch Löffingens Bürgermeister Tobias Link.

Formell gebe es, so der studierte Jurist und Rechtsanwalt weiter, an den Urlaubsregelungen nichts zu rütteln, auch das nicht eben präzise definierte Kriterium „vertretbare Entfernung“ sei – das zeigten nicht zuletzt Erfahrungswerte aus vergangenen Jahren – erfüllt.

Den Unmut der Patienten kann der Bürgermeister dennoch nachvollziehen: „Ich bin einerseits froh und dankbar, dass wir in Löffingen drei Hausarztpraxen und damit eine gute medizinische Versorgungslage haben. Das ist gerade im ländlichen Raum alles andere als selbstverständlich. Umso bedauerlicher ist es andererseits, dass die drei Ärzte ganz offensichtlich ihre Urlaubsplanungen nicht dergestalt untereinander abstimmen, dass gerade in der Sommerferienzeit ein Arzt vor Ort ist“.

Problem schon früher aufgetreten

Hinzu komme, so Link weiter, dass das Problem nicht neu, sondern bereits in früheren Jahren aufgetreten sei. „Wir haben seitens Ärztekommission und Stadtverwaltung mehrfach an die Ärzte appelliert, ihren Urlaub besser zu koordinieren. Gefruchtet hat es offensichtlich nicht. Viel mehr als diesen Appell eindringlich zu erneuern, können wir seitens der Stadt nicht tun, fürchte ich“, betont Tobias Link.

Bei der Ärztekommission beurteilt man die Lage ähnlich: „Natürlich gönnen wir den Ärzten ihren Urlaub. Aber es sollte möglich sein, die Urlaubszeiten so aufeinander abzustimmen, dass zumindest eine Vor-Ort-Präsenz gewährleistet ist“, meinen Marlene Müller-Hauser (CDU), Isabel Meßmer (FDP/FW) und Dieter Köpfler (SPD), die als Stadträte auch der Ärztekommission angehören.

Löffingen Die Löffinger Imker sorgen sich um ihren Ertrag: Rindenschildläuse führen zu „Zementhonig“ Das könnte Sie auch interessieren

Die Ärztekommission versuche kraft Aufgabe einen nachhaltigen Beitrag zur medizinischen Versorgung in Löffingen zu leisten. „Wenn es der Sache dient, arrangieren wir gerne eine Gesprächsplattform“, regen Müller-Hauser, Meßmer und Köpfler mit Blick auf eine bessere Koordination der Arzturlaube an.