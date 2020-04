Ganz sachlich beurteilen die beiden Löffinger Jugendlichen und Lennart Wider und Yannik Oster die derzeitige Situation mit Homeschool, also dem Lernen zu Hause, oder dem Verbot von Fußball. Mit Disziplin eingehalten sei dies aber auch die Chance zum Umdenken. Die beiden Löffinger freuen sich wieder auf den Schulbeginn kommende Woche.

Home-School: Für den 15-jährigen Lennart Wider steht die Prüfung zur Mittleren Reife kurz bevor. „Eigentlich würde diese schon laufen“, informiert der Realschüler, der sich freut, nun wieder den Frontalunterricht mit den Lehrern zu bekommen. Zwar sei das Lernen zu Hause überhaupt nicht schlecht und die Lehrer hätten zahlreiche Prüfungsaufgaben schon vor der Schulschließung mit ihnen durchgearbeitet. Doch gerade bei Fragen sei der Frontalunterricht einfacher. „Die vier Wochen Vorbereitungszeit fehlen schon“, bemängelt Lennart, der täglich zu Hause die ihm gestellten Aufgaben erledigt.

Lehrer sind jederzeit kontaktierbar

Die Aufgaben kamen per E-Mail oder per App, bei Nachfragen hätte man die Lehrer jederzeit kontaktieren können, loben Lennart und sein Freund Yannik. Trotzdem ist für Lennart die Präsenzarbeit gerade als Prüfungsvorbereitung unumgänglich. „Mein Ziel ist im Anschluss das TG in Donaueschingen zu besuchen, weshalb ich eine gute Prüfung machen möchte“, sagt er. Sein Freund Yannik könnte noch eine ganze Weile mit Homeschool leben, wobei es bis zu seinem Abitur noch etwas dauert.

Disziplin: Lernen zu Hause erfordere Disziplin und Motivation, da waren sich die beiden jungen Löffinger einig. Man komme schnell in den Ferienmodus mit spät aufstehen und spät zu Bett gehen. Doch ein geregelter Tagesablauf müsse schon sein. Während das tägliche Lernpensum von Lennart sich morgens drei Stunden und dann nochmals abends für eine gewisse Zeit belief, hat sein Freund Yannik, der die 10. Klasse im Kreisgymnasium besucht, sein Lernzeitfenster grundsätzlich auf den Vormittag gelegt. Beiden Jungs ist klar, dass ihr Zeitaufwand sicherlich weniger als in der Schule ist, „doch dafür lernen wir sehr intensiv“.

Selbstständiges Lernen ist gefragt

Schule zu Hause bringe auch Vorteile, etwa das selbständige Lernen sei hier besonders gefragt. „Ich habe viel mehr Lernvideos angeschaut“, erklärt Yannik und auch Lennart ist nun Profi in Sachen Lern-Infos aus den sozialen Medien. Beide Schüler erteilen den Lehrern ein dickes Lob. Sie hätten nicht nur in allen Fächern Aufgaben, teilweise auch Wochenaufgaben, verteilt. Sie hätten auch noch manche Motivationshilfen eingebaut.

Fußball und Freunde: Lennart, der bei der DJK Donaueschingen spielt, und Yannik der beim FC Löffingen Fußball spielt, vermissen das Fußballtraining und die Spiele enorm. Beide halten sich mit Laufen und Fahrradfahren fit und zu zweit gehen sie auch ihrem geliebten Fußballspiel nach. Doch es sei schon etwas anderes als mit der Mannschaft zu spielen.

Freunde über Skype treffen

Auch die Freunde könne man jetzt nur über Skype treffen, doch diese Videotreffs finden täglich abends bis manchmal spät in die Nacht statt. Natürlich vermissen die Jugendlichen auch die Feste und Treffs, doch sehen sie es ganz pragmatisch. Irgendwann können wir wieder feiern“, sagen sie und hoffen, dass die Krise bis zur Eröffnung der Schwimmbad-Saison hoffentlich vorbei ist.

Noch herrscht auf dem Pausenhof des Löffinger Schulverbunds gähnende Leere. Heute kommen die Neunt- und Zehntklässler zurück.

Eine Chance: Die Jugendlichen Yannik Oster und Lennart Wider jammern nicht. Sie machen das Beste aus der Situation und sehen in der Corona-Krise eine Chance für sich selbst, aber auch für die Gesellschaft. So lerne man ganz neue Dinge kennen, auch Spielen und Lesen gehören dazu, man müsse eben kreativ sein. Außerdem blieben die sozialen Kontakte erhalten – eben nur etwas anders als gewohnt. Lennart und Yannik sehen in der Krise die Chance, die Digitalisierung voranzutreiben und sind von der Solidarität in der Bevölkerung begeistert.