Die Gemeinde Löffingen wird um eine Attraktion reicher, die sicherlich auch den Tourismus ankurbeln wird. Die Rede ist von dem geplanten Tiny House Village (Kleinst-Haus-Siedlung) unterhalb des Waldbades und im Bereich der Alten Säge. Auf einer knapp zwei Hektar großen Fläche baut die Projektgesellschaft „Kelmendi & Ortlieb Projects“ (KOP) 46 Mini-Häuser. Die Gesellschaft wird auch die Bewirtschaftung und Verwaltung übernehmen. Dabei setzen die Initiatoren auf den Trend zum Minimalismus. Angesprochen werden sollen vor allem Menschen aus Ballungsräumen wie Stuttgart, Zürich oder Karlsruhe – alle Städte im Umkreis von zwei bis drei Fahrzeitstunden. Mit diesem Projekt möchten die Initiatoren auch den Löffinger Einzelhandel und die Gastronomie ankurbeln. Mit Herzblut stehen die Verantwortlichen von Kelmendi & Ortlieb Projects, Andreas Ortlieb und Visar Kelmendi, hinter diesem Tourismusprojekt. Ortlieb hatte schon beim Spatenstich im November betont, dass das Projekt nachhaltig und zukunftsorientiert sei und sicherlich auch Vorreiter für weitere Feriensiedlungen dieser Art sein könnte.

Und wie ist der aktuelle Stand? Im Frühjahr hätten bereits die Tiefbauarbeiten beginnen sollen, doch erst jetzt tut sich was auf dem Gelände unterhalb des Waldbads. Große Maschinen ebnen den Boden ein, auch eine Baustraße ist angelegt. Nach den notwendigen Tiefbauarbeiten mit der Verlegung der Infrastruktur können dann die 46 Häuser von der Firma Schwörer Haus aufgestellt werden. Ganz bewusst habe man sich für dieses Unternehmen entschieden. Gemeinsam habe man hier auf Nachhaltigkeit, Ökologie, Qualität und Komfort Wert gelegt, so hatte es der Geschäftsführer Andreas Ortlieb beim Spatenstich erklärt. Die Häuschen mit einer Wohnfläche von 35 bis 50 Quadratmetern werden an Urlauber vermietet. Im kommenden Frühjahr soll die Siedlung dann fertig sein. Neben den Mini-Häusern entstehen auch vier Verwaltungsgebäude, hier sind vier Vollzeitarbeitsplätze geplant.