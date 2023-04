Löffingen vor 2 Stunden

„Bei mir wird kein Tier geschlachtet“: Rudi Willmann gibt Schafen und Ziegen ein Zuhause

Mit zwei Schafen fängt alles an: Mittlerweile hat Rudi Willmann einen kleinen Zoo, in dem Tiere in Not ein Zuhause finden. Doch es gibt auch Gefahren.