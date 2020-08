Auch der Jugendbereich der Stadtmusik Löffingen ist von der Corona-Krise schwer betroffen. Über drei Monate gab es keine Orchesterproben, wie der stellvertretende Jugendleiter Matthias Wehrle informiert. Der Instrumentalunterricht fand lediglich digital über Videochat und Telefon statt. Erst Anfang Juli konnte Jugendleiterin Leonie Kienzler wieder „Mini-Treffen“ organisieren, um die sozialen Kontakte zwischen den Kindern und Jugendlichen wieder aufzunehmen. Allerdings ging dies nur unter Berücksichtigung eines aufwendigen Hygienekonzepts und auf das gemeinsame Musizieren musste verzichtet werden.

Erst Anfang Juli konnten die Proben im Orchester unter entsprechenden Bedingungen wieder aufgenommen werden. „Nur mit hohem personellen und organisatorischen Aufwand war dies möglich“, so Matthias Wehrle. So konnten nun auch die Kinder und Jugendlichen ihre Vorbereitung auf die Leistungsabzeichen praktisch wieder aufnehmen. Die Prüfung bestand aus einem theoretischen und praktischen Teil. Sophia Käfer und Franziska Scholz (Gesamtleitung) hatten unter großem zeitlichen Aufwand die Kinder im Theorieteil mit Musiklehre, Rhythmus und Gehörbildung vorbereitet. Die Praxis verlief anfangs noch übers Internet, zuletzt über die Instrumentalausbilder. Verlangt werden sieben Dur-Tonleitern, zwei von vier einstudierten Stücken und ein Vom-Blatt-Spiel.

Abschlusskonzert vor den Eltern

Am Ende nahmen drei Jugendliche ihr Leistungsabzeichen in Empfang: Moritz Hofmeier und Dominik Vogt (Silber) sowie Benedikt Lauble (Bronze). Eingebettet war die Übergabe in ein Abschlusskonzert der Jugendorchester (Anfängergruppe, Vororchester, Jugendblasorchester), zu dem lediglich die Eltern der Zöglinge eingeladen werden durften.

Auch das Konzertorchester konnte wieder spielen. Im Jubiläumsjahr, das gespickt werden sollte mit vielen musikalischen Anlässen, gab es jüngst einen einstündigen Auftritt im Freien im Freizeitpark Tatzmania. Das für 19. September geplante Festbankett anlässlich des 300. Jubiläums mit anschließender Partynacht wurde verschoben.