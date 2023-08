Sie sind Musiker mit Leib und Seele und fest mit ihrer Heimat, dem Hochschwarzwald, verbunden. Die Rede ist von der Löffinger Party-Band „Waldbrause“, die sich 2019 mit ihrem Musikprojekt und Hit „Fasnet Liebe“ in ganz Süddeutschland einen Namen gemacht hat. Inzwischen haben sich die Musiker zu einer Band gemausert, die auf keiner Fete fehlen darf – so auch nicht beim Sommerfest der Löffinger Stadtmusik. In ihren rot-schwarzen Hemden fallen sie schon mal optisch auf, doch wenn sie dann anfangen zu spielen, dann gibt es für die Besucher kein Halten mehr. Hinter der neuen Party-Band stecken die drei Vollblutmusiker Sebastian Kübler, Rolf Riedlinger und Michael Maier. Eigentlich hatte Sebastian Kübler in seinem Tonstudio in Dittishausen nur die Idee, der heimischen Fastnachtsmusik mit einer Alternative zu den sonst laufenden Ballermann-Hits einen neuen Kick zu verpassen. Entstanden ist so „Fasnet Liebe“, das gesanglich noch von Diana Wider und Martin Satler als Songwriter mitgetragen wurde. Keiner hätte damals gedacht, dass der Song im Schwarzwälder Dialekt solche Wellen schlagen und in wenigen Wochen ganz Süddeutschland erobern würde.

So wurde aus der Eintagsfliege nun eine Party-Band, die bereits weitere Songs produziert hat. Der neuste Song heißt „Schwarzwaldmaidli“ und ist auch diesmal im alemannischen Dialekt gesungen. So wurde nun im vergangenen Herbst aus dem einstigen Studio-Projekt, das sich lediglich auf Party-Schlager beschränkte, ein Ort mit vielseitigem Repertoire für die Cover-Party-Band. Die Live-Musiker haben bereits Erfahrungen aus anderen Formationen und sind in Pop und Rock sowie der Volksmusik zuhause. Die drei Schwarzwälder Musiker sind seit vergangenem Herbst als Party-Band „Waldbrause“ zu hören und zu sehen. Im Gepäck haben sie natürlich ihre eigenen Songs und ihr professionelles Equipment, wie die eigene Ton- und Lichtanlage. Doch das Wichtigste ist ihre Leidenschaft für Live-Musik, gepaart mit ihrer Heimatverbundenheit.