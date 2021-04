von Thomas Schröter

Das Verfahren erwies sich zwar als weitaus komplizierter und langwieriger als alle Beteiligten ursprünglich angenommen hatten – aber jetzt ist er unter Dach und Fach, der Bebauungsplan für die Ferienhaussiedlung Tiny House Village.

Der Gemeinderat hat das Planwerk in seiner finalen Fassung verabschiedet. Damit hat die Projektgesellschaft Kelmendi & Ortlieb Projects, auf deren Initiative das Vorhaben zurückgeht, baurechtliche Sicherheit und kann ihr Vorhaben in die Umsetzungsphase überleiten.

25 bis 75 Quadratmeter Fläche

Auf dem in Nachbarschaft zum Löffinger Waldbad, der Tennisanlage und dem Freizeitpark Tatzmania gelegenen, rund zwei Hektar großen Areal sollen 40 bis 50 Minihäuser platziert werden, die in Modulbauweise und in Größen zwischen 25 und 75 Quadratmetern ausgeführt und in moderner, im Schwarzwaldstil gehaltener Außen- und Innenarchitektur ausgestattet werden sollen.

Dauerhaftes Wohnen wird im Tiny House Village nicht möglich sein, das Gebiet ist ausschließlich als Ferienhaus-Siedlung ausgewiesen und dient touristischen Zwecken.

Viel Ausgleich für Eingriff in die Natur

Wie Planer Ulrich Ruppel dem Gemeinderat erläuterte, erwiesen sich insbesondere die naturschutzrechtlichen Aspekte im Bebauungsplanverfahren als besonders aufwendig. Als Ausgleichsmaßnahme für den Natureingriff musste zum einen auf den nördlich und südlich der künftigen Ferienhaussiedlung befindlichen Waldgebieten ein so genannter Niedrigwald angelegt werden, dem ein besonders hohes Aufkommen an Pflanzen- und Tierarten nachgesagt wird.

Zum anderen wird als extern gelegene Ausgleichsmaßnahme auf einer bei Stühlingen gelegenen Fläche extensives und damit artenreiches Grünland entwickelt. Außerdem greifen besondere Schutzmaßnahmen für Zauneidechsen, Zwerg- und Wasserfledermäuse. Bereits angelegt sind zudem neun Nisthilfen für Rauchschwalben.

Betreiber wollen Nische erschließen

Der Naturschutzaufwand, der in einem bereits von Freizeiteinrichtungen umgebenen Gebiet betrieben werden müsse, sei nur schwer nachvollziehbar, meinten die Stadträte Rudolf Gwinner (FDP), Martin Lauble (CDU) und Georg Mayer (SPD). Umso positiver sei es zu bewerten, dass die Investoren so lange bei der Stange geblieben seien.

Realisiert wird die Tiny House-Feriensiedlung von der Projektgesellschaft Kelmendi & Ortlieb Projects mit Sitz in Löffingen. Mit der aus mobilen und stationären Kleinsthäusern bestehenden Ferienhaussiedlung wollen die künftigen Betreiber eine bislang nicht besetzte Nische erschließen und so die touristische Infrastruktur in der Region Löffingen um einen weiteren Baustein ergänzen.