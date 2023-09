Derzeit laufen die Sanierungsarbeiten sowohl auf der Bundesstraße als auch innerorts auf Hochtouren. Während auf der B31 die Fahrbahndecke saniert wird, sind die Bauarbeiten in Löffingen sowohl der Nahwärme, als auch Kanalarbeiten und Straßensanierungen geschuldet. Seit Dienstag ist die Anschlussstelle Richtung Titisee-Neustadt und die Abfahrt aus Richtung Donaueschingen komplett gesperrt. Nach Löffingen kommt man nur noch über die Anschlussstellen Unadingen über Bachheim und Seppenhofen, sowie über die Anschlussstelle Rötenbach.

Laut Regierungspräsidium Freiburg (RP) soll die Sperrung bis Mitte Oktober bestehen bleiben. Die B31 wird auf diesem zwei Kilometer langen Abschnitt zwischen der Überführung Maienlandstaße und der Shell-Tankstelle von drei auf zwei Spuren verengt. Dort soll eine zwölf Zentimeter starke Asphaltstrecke ausgebaut und ersetzt werden. In diese Sanierungsmaßnahmen sind auch die Auf- und Abfahrten eingebunden. Die Nordseite wird bis zum Kreisverkehr instand gesetzt, im südlichen Bereich ist die Instandsetzung kürzer.

Die Schleichwege von Unadingen nach Löffingen sind eigentlich nur dem landwirtschaftlichen Verkehr vorbehalten, auch hier besteht derzeit aber Hochbetrieb, weil die Ernte. und Feldarbeiten in vollem Gange sind. Während die offiziellen Umleitungen über die Ortsteile recht gut funktionieren, sieht es im Städtchen nicht ganz so gut aus. Auch dort wird gebaut, unter anderem wegen Nahwärme, es werden aber auch notwendige Straßensanierungen und Kanalsanierungsarbeiten durchgeführt oder sind geplant. Derzeit wird die Rötenbacher Straße und auch die Eggertenstraße wieder hergerichtet, die Straßenschäden werden vom Bauhof beseitig. Dies bedeutet, dass die Umleitungsstrecke einen kleinen Schlenker über die Kesselstraße macht.

Allerdings – so informiert Larissa Hensler vom Stadtbauamt – sollen diese Arbeiten bis spätestens nächste Woche fertig gestellt sein. Eine längere Sperrung steht in der Maienlandstraße an. Hier laufen Kanalsanierungsarbeiten (Inliner). Nach der grabenlosen Entwässerungssanierung steht der erste Teil des Vollausbaus der Maienlandstraße an, die vom Maienländer Tor bis zur Kreuzung Rötengasse reicht. In diesem Zug wird auch der Stettbach/Bittenbach neu verdohlt, der von Richtung Schneekreuz ins Städtle fließt, und unterm Städtle durch (Verdohlung), bis er hinter der Stadtkirche als Bittenbach ans Tageslicht kommt. Stück für Stück wird die Verdohlung des Bittenbachs erneuert, das Stück in der unteren Hauptstraße ist bereits fertig.

Offen ist noch die Planung für das Radrennen Riderman, das am 23. September eine Sperrung in Löffingen erfordert. Die Strecke führt von der Schattenmühle nach Göschweiler, über die L170 nach Seppenhofen und dann nach Löffingen. Diese Strecke steht fest, doch wie es in Löffingen weitergeht, muss das Bauamt noch beraten. Möglich wäre es, die Radler über die gesperrte Mailandstraße fahren zu lassen, oder über eine Umleitungsstrecke über den Alenberg nach Dittishausen und Weiler.