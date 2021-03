Nachdem das Regierungspräsidium Freiburg (RP) im letzten Jahr mit dem Bau von zwei Brücken bei Rötenbach begonnen hat, werden diese beiden Brücken am genannten Wochenende fertiggestellt.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Donaueschingen wird über den Friedenweiler Ortsteil Rötenbach und Löffingen wieder auf die B 31 geführt. In Richtung Freiburg wird der Verkehr in Löffingen von der Bundesstraße ausgeleitet und über Eisenbach und Neustadt wieder auf die B 31 zurückgeführt.

Döggingen Große Brücke sprengt Dimensionen: Warum der Bau der zweiten Gauchachtalbrücke wesentlich teurer ist und länger dauert Das könnte Sie auch interessieren

„Um Schäden am frischen Beton zu vermeiden, dürfen während der Aushärtungszeit keine Erschütterungen an den Brücken auftreten. Deswegen ist die Sperrung unvermeidlich“, so Projektleiter Peter Wernet vom RP. Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, würden beide Brücken gleichzeitig betoniert.

Das RP weist darauf hin, dass die Stadt Neustadt in der Ortsdurchfahrt eine Straßensanierung durchführt und deshalb darum gebeten habe, den Umleitungsverkehr über eine Gemeindestraße durch ein Wohngebiet und über die Anschlussstelle Neustadt West wieder auf die B 31 zu führen.