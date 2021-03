„Reiselfingen und Göschweiler sind bald vom öffentlichen Nahverkehr abgeschnitten“, beklagen die Ortsvorsteher Martin Lauble aus Reiselfingen und Manfred Furtwängler aus Göschweiler. Grund ist der Blick auf den kommenden Fahrplan, der für die beiden Löffinger Ortsteile lediglich noch Busverbindungen während der Schulzeit (Schulbusse) und in der Wanderzeit am Wochenende vorsieht. In den Ferien fällt die Anbindung komplett weg.

Während derzeit, so Ortsvorsteher Lauble, von Montag bis Freitag sechs Schulbusse und neun Fahrten am Tag sowie samstags vier Fahrten ohne Wanderbus angeboten werden, ist der neue Fahrplan ausgedünnt. Diese deutliche Verschlechterung möchte man so nicht hinnehmen, ganz im Gegenteil: „Wir müssen den öffentlichen Nahverkehr stärken und nicht schwächen“, so Willi Frey.

Die Verringerung der Busverbindungen trifft auch das Haus Lebensheimat mit rund 100 Mitarbeitern und die Bewohner. Diese seien auf den Bus angewiesen, die Reduzierung des Angebots verstoße gegen das Teilhabegesetz, so Martin Lauble. Angesichts fehlender Einkaufsmöglichkeiten, so Fabian Furtwängler, sei der ÖNPV für die Bürger sehr wichtig. Nicht zu vergessen sei auch die Jugend, die jetzt schon abends und am Wochenende nicht mehr zurück komme.

Viele Wanderer kommen nicht zurück nach Löffingen

Kritik an der Reduzierung des Nahverkehrs kam bei der jüngsten Sitzung auch von den übrigen Ortschaftsräten, deren Tenor eine Verbesserung, Stärkung und verlässliche Verbindung war. Dieses Ansinnen äußerten auch Zuschauer, die sich eine Stärkung des ÖNPV wünschten, gerade in Zeiten des Klimawandels.

Ein weiteres Argument für die Verbesserung im Taktsystem der S-Bahn sei durch die Wutachschlucht gegeben. Nicht nur einmal hat sich Clemens Knöbel als Retter gezeigt, der Wanderer nach Löffingen zum Bahnhof fuhr. Mobilität werde immer wichtiger und deshalb erfordere dies eine Stärkung des ÖNPV, da war man sich in Reiselfingen und Göschweiler einig.

In der Zwischenzeit hat auch die Stadt Löffingen sich für eine Verbesserung des öffentlichen Nachverkehrs eingesetzt. Der ländliche Raum werde durch die Verdünnung des Fahrplans geschwächt.