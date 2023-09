Zego oder Cego? Egal. Das Spiel gehört zum Schwarzwald und zur badischen Kultur. Überall wird Zego gespielt, doch seit Jahren mausert sich Unadingen zur Cego-Hochburg. Dies zeigt sich schon bei den Sonderspielen, hier hat Unadingen den größten Reichtum. „In Unadingen gibt es Dinge, die gibt es sonst nirgends auf der Welt“, so erklärt Cego-Könner Achim Laber. So wird hier ein Zwillibus, Drilling, Vierelefax oder auch Pfifferling gespielt.

Wer Contra-Cego lernen möchte, sei in Unadingen genau richtig, so kann man auf der Cego-Internetseite lesen. Trumpf 1 heißt in Unadingen „Bachquaki“ und in den Unadinger Regeln, welche der Unadinger Cego-Meister Martin Kramer aufs Papier gebracht hat, sind auch die Regeln für Offiziers-Cego festgehalten. Eine Variante, die zu zweit gespielt wird und gut zum Cego-Lernen als Vorstufe zum richtigen Cego genutzt werden kann.

Im Jahr 2008 haben Martin Kramer und Michael Hasenfratz zusammen mit den Vereinen und Wirten den „Unadinger Cego-Winter“ ins Leben gerufen, der sich jedes Jahr großer Beliebtheit erfreut. Der Erlös dieser fünf Turniere fließt jedes Jahr einem sozialen Zweck zu.

Doch in Unadingen wird das Cego-Spiel auch an die Jugend weitergegeben. So findet jedes Jahr in den Sommerferien ein Cego-Kurs für Kinder statt. 27 Kinder nicht nur aus Unadingen, sondern auch Bachheim, Seppenhofen, Dittishausen und Lenzkirch-Kappel, lernten dabei von den Erwachsenen, so auch von Gerda Ketterer, die Grundbegriffe des Cego-Spiels.

Am letzten Tag endet der Kurs mit einem Cego-Turnier. Dieser jährliche Kinder-Cego-Kurs wird vom Erlös des letzten Unadinger Cego-Winter-Turniers bestritten. Cego ist weitaus mehr als ein Karten- oder Glücksspiel. Hier werden Konzentration und Denkvermögen gefordert. Doch auch das Bluffen gehört zum Kartenspiel.

Interessant auch der Blick in die Cego-Hochburgen Bräunlingen und Hüfingen. Da schreibt Achim Laber, dass in Hüfingen beispielsweise der Räuber nicht nach Regeln gespielt wird. Die Spielregeln in Bräunlingen wurden zum ersten Mal durch John McLeod, einem englischen Spielkarten-Spezialisten, im Jahr 1997 beschrieben. In Löffingen gibt es offenbar keine schriftlich hinterlegten Regeln.