Der 29. Juni ist der Gedenktag von Peter und Paul und somit auch das Kirchen- und Dorffest von Bachheim. Egal auf welchen Wochentag der 29. Juni fällt, an diesem Tag schmückt sich Bachheim heraus und zieht nicht nur Ur-Bachheimer, sondern auch viele Fremde an. Selbst in der Literatur findet man diesen besonderen Brauch, der seinesgleichen sucht.

Obwohl es in der heutigen Zeit nicht einfach ist, an diesem Tag sich beruflich frei zu machen, soll auch in Zukunft Peter und Paul in dieser Tradition weiter gefeiert werden, wie Ortsvorsteherin Petra Kramer informiert. Eine Umfrage habe dies gezeigt, wobei auch die jungen Bachheimer sich diesem Brauch anschließen. Es findet am heutigen Donnerstag, 29. Juni, mit großem Programm statt (Infokasten).

Die Tradition des Nudlefeschts geht bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhundert zurück. Wesentliche Elemente sind erhalten geblieben oder wurden wieder reaktiviert. Auf jeden Fall ist es ein Fest von Bachheimer für Bachheimer „und den Rest der Welt“, freut sich Petra Kramer. So wird ein durchgehender Blumenteppich von der Kirche, am Rathaus und der Mariengrotte vorbei gelegt. Helfer sind nicht nur die Anwohner, sondern auch Bewohner aus ganz Bachheim. Die Kinder haben schulfrei und gehen mit der Familie zum Festgottesdienst und der anschließenden Sakramentsprozession und dann zum Nudelsuppenessen in die Drei-Schluchten-Halle.

An frühere Zeiten erinnert sich noch Heidi Baiker, die zusammen mit Frank de Roso, Martin Kaltenbrunn und Daniel Frei das Nudlefescht wieder reaktiviert hat. So kann man am 20. Juni 1995 im SÜDKURIER lesen „Drei Männer retten das Nudlefescht“. Das Nudelfest ist einer Bäuerin zu verdanken, die zum Trocknen die Nudeln am Fenster aufgehängt hatte und vergaß diese am Sonntag abzunehmen. Damals wie heute war Peter und Paul ein großes Kirchen- und Dorffest. In jedem Haushalt wurde Nudelsuppe gekocht und Freunde zum Essen eingeladen. Später kamen die Gasthäuser Hirschen und Insel dazu. Am Abend spielte in diesen Gasthäusern die Musik zum Tanz auf. Für die Kinder wurde eine Schiffschaukel und für die Erwachsenen ein Schießstand aufgestellt. Nicht nur Bachheimer kamen, sondern auch Bewohner aus den Nachbargemeinden. Die Handwerker der Region trafen sich zum Nudelsuppenessen.

In den 50er-Jahren war es ruhig um das Bachheimer Fest geworden. Diese Tradition drohte zu enden. Doch Daniel Frei, Frank de Roso und Martin Kaltenbrunn, alle gerade einmal zwischen 18 und 21 Jahren, entschlossen sich, dieses Fest wieder zu reaktivieren und Zeichen für die Heimatverbundenheit zu setzen. Bei der Gemeinde stießen die drei jungen Bachheimer auf offene Ohren. Mutig stellten die drei Initiatoren ein Festzelt mit Platz für 120 Gäste auf. Zur Unterhaltung wurde das Musiker-Trio der Stettholzmusikanten engagiert. Nicht nur die Gemeinde, auch die Bachheimer Vereine und Gasthäuser unterstützten die mutige Idee. In den Gasthäusern gab es Nudelsuppe, im Festzelt Geschnetzeltes, an den Ständen rings ums Fest servierte der Kirchenchor Sekt, die Landfrauen Kaffee und Kuchen, die Ministranten Milchmixgetränke, auch die Mitorganisatorin und Lädelebesitzerin Heidi Baiker hatte einiges im Angebot.

Nachdem die beiden Gasthäuser Hirschen und Insel ihre Tore für immer schlossen, wurde das Nudelsuppenessen in die Drei-Schluchten-Halle verlegt. Bis heute wird diese dort serviert. In Aktion sind dabei der Ortschaftsrat, Kirchenchor und die Landfrauen. Am Nachmittag wird das Fest vor den Petrusbrunnen verlegt und hier wird – natürlich auch mit Nudelsuppe – und weiteren kulinarischen Gerichten weitergefeiert. Die Nudelsuppe gibt es heute mit Biofleisch vom Wiggerthof oder nur mit Schnittlauch. Früher kochten die Landfrauen die Nudeln noch selbst, doch dies ist heute nicht mehr möglich, da sie mit dem Legen des Blumenteppichs beschäftigt sind.