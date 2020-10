Der Wahlausschuss um den ehemaligen langjährigen Bürgermeister und Vorgänger Clemens Hensler gab für die Bürgermeisterwahl am 25. Oktober das okay. Hensler geht davon aus, dass die Briefwahl von vielen Bürgern bevorzugt werde. In den Wahllokalen werden entsprechende Hygienevorschriften eingehalten. Die Wahllokale werden am Wahltag bis 18 Uhr offen sein, in der Benedikt-Winterhalder-Halle in Rötenbach und im Haus des Gastes in Friedenweiler.

Bei seiner ersten Wahl im Oktober 2012 konnte sich der Diplom-Verwaltungswirt mit 58 Prozent unter vier Bewerbern durchsetzen. Schnell stand für ihn fest, auch für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Man benötige schon eine längere Amtszeit um größere Vorhaben umzusetzen, so Matt. Vieles hat Josef Matt schon erreicht und umgesetzt, doch die weiteren Pläne sind nicht weniger ehrgeizig. So soll ein Arzt im neuen Wohnhaus neben dem Rathaus mit Arztpraxis ansiedeln. Die brachliegende Fläche des ehemaligen Holzwerks Rötenbach soll wieder einer neuen Nutzung zugeführt werden. Das sind nur zwei der Innovationen, welche Josef Matt für sein Friedenweiler realisieren möchte. Die Zusammenarbeit mit Löffingen als Verwaltungsgemeinschaft trägt dabei ebenso seine Früchte, wie die Tatsache, dass Matt auch im Kreistag aktiv ist.

Geboren wurde Josef Matt in Bonndorf. Nach der Lehre als Gas- und Wasserinstallateuer orientierte sich Matt beruflich um, legte die Fachhochschulreife ab um anschließend ein Studium der Verwaltungswissenschaften an der Fachhochschule in Kehle zu absolvieren. Bevor er vor acht Jahren nach Friedenweiler kam war Josef Matt bei der Stadt Waldshut-Tiengen beschäftigt. Er selbst fühle sich in Friedenweiler wohl und zu Hause, ebenso seine Ehefrau Ulrike, die wegen der Kinder zwischen Grafenhausen und Rötenbach hin und her pendelt. Sie unterstützt das Vorhaben ihres Mannes sehr und ist trotz der Fahrt bei jedem wichtigen Anlass in der Gemeinde Friedenweiler anzutreffen.