Bereits zum 4. Mal ruft der Skiclub Löffingen zu einem Biketag, am Sonntag 25. Juli auf. Dabei setzt der Skiclub verstärkte Akzente in der Radabteilung. Seit Jahren heißt es im Skiclub unter der Regie von Uwe Streit „Im Winter auf die Ski, im Sommer aufs Bike“. Mit dem Löffinger Biketag sind alle Freunde des Fahrrads aufgerufen, von den Profis bis zu den Gelegenheitsfahrern, von den E-Bikern bis zu den „normalen Fahrädler“, Jung und Junggebliebene, Mitglieder und Freunde des Radsports.

Profis überwinden 300 Höhenmeter

„Es soll eine Werbung für den Radsport sein, aber auch die Schönheit unserer Heimat wieder in den Blickpunkt stellen“, so Joachim Streit, Chef der Radabteilung. Der Skiclub bietet gleich fünf unterschiedlich geführte Radtouren an. Für die Profis geht es mit der Mountainbike-Tour 40 Kilometer und 700 Höhenmetern auf einer rund dreistündigen Tour los. Die Trekking-Tour, ebenfalls mit dem E-Bike, dauert rund vier Stunden, ebenso lange wie die E-Bike-Trail-Tour.

Grillwurst auf dem Reiselfinger Sportplatz

Eine weitere Möglichkeit ist, mit dem Rennrad eine Tour mit 70 Kilometern zu radeln. Für Kinder steht eine kleine Runde an, Dauer ein bis zwei Stunden, Start ist um 14 Uhr. Alle übrigen Starttermine und Informationen erhalten die Teilnehmer bei der notwendigen Anmeldung. Alle geführten Radtouren enden gegen 16 Uhr am Sportplatz in Reiselfingen. Hier können sich die Radler bei Grillwurst, Kaffee, Getränke und Zopf zum Selbstkostenpreis stärken und sich in gemütlicher Runde austauschen. Das Hygienekonzept des Skiclubs, so Vorsitzender Uwe Streit erfordere den Nachweis einer der drei G, geimpft, genesen, getestet.

Seit 2017 gibt es den Biketag, der nur durch Corona eine Zwangspause hatte, aber als fester Bestandteil des Skiclubs eingeführt wurde. Ganz bewusst setzt der Skiclub auf ein Ganzjahresangebot, welches sowohl für die Leistungssportler als auch für den Breitensport gilt. Die Anmeldungen für alle Teilnehmer, auch die Kinder, sind bis Montag 19. Juli, erforderlich. Sie erfolgen unter WhatsApp, 0173 7228816 oder per Mail an mail@skiclub-loeffingen.de.