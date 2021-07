Liebhaber von Trödel, und Skurrilem bis hin zu antiquarisch Angehauchtem kommen am Samstag, 17. Juli, auf ihre Kosten: Dann wird es im historischen Stadtkern Löffingens wieder den großen Flohmarkt geben. Das Angebot werde groß und vielfältig sein, verspricht der Veranstalter, nur Neues dürfe nicht verkauft werden.

Nach der Zwangspause durch Corona und der langen Unsicherheit wurde die Anmeldefrist auf Mittwoch, 14. Juli, also drei Tage vor dem Flohmarkt, verlängert. Die Anfragen seien zahlreich, trotzdem gibt es noch Plätze. Wie gewohnt findet der Flohmarkt rund um das historische Rathaus statt, wird allerdings etwas entzerrt, sodass die Besucher eine größerer Fläche zur Verfügung haben und auch die Abstände eingehalten werden können.

Löffingen als Marktstädtle

Für den Flohmarkt wurde laut Veranstalter ein Hygienekonzept erstellt, die aktuellen Corona-Bestimmungen gelten sowieso. Abstand und Masken sind erforderlich. Wegen der Corona-Situation müssen Besucher diesmal auf den Musikbeitrag verzichten; hier hatte das Seniorenorchester des Handharmonikaspielrings immer für ordentlich Schwung gesorgt.

Mit dem großen Open-air-Flohmarkt setzt Löffingen als Marktstädtle wieder Akzente. Der Blick in die Geschichte zeichnet Löffingen als solches aus. Der wohl bekannteste Markt war der über Jahrhunderte bestehende Kornmarkt, der immer montags stattfand und Löffingen zu Wohlstand verhalf. Erst mit der Eröffnung der Höllentalbahn 1887 verlor er seine Bedeutung.

Nicht weniger bekannt waren die Jahr- und Wochenmärkte. So gab es Schweinemärkte und natürlich auch Jahrmärkte, Veranstaltungen an denen auch die Mägdä und Knechte wechselten und auch so manche Hochzeitspläne geschmiedet wurden. Heute hat Löffingen neben dem großen Flohmarkt auch Krämermärte, die Wochenmärkte und den Nikolausmarkt.

Doch nun wird erst einmal am Samstag, 17. Juli, im Städtle der große Flohmarkt eröffnet. Aus Rücksicht auf die Anwohner wird erst um 8 Uhr aufgebaut, gefeilscht werden kann in der Zeit zwischen 9 Uhr und 16 Uhr. Anmeldungen von Standbetreibern nimmt Arge Märkte & Veranstaltungen GbR entgegen, Telefon 0171-3115390.