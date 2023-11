„Ich bin dann mal weg“ – unter dieses Motto wird sich der langjährige Dirigent Manuel Draxler von den Kirchenchören Bachheim, Unadingen und dem Projektchor mit einem Konzert am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr in der Unadinger Pfarrkirche St. Georg verabschieden. Der begnadete Musiker, Organist und Chorleiter wird dabei sowohl beim Kirchenchor Unadingen als auch beim Kirchenchor in Bachheim große Fußstapfen hinterlassen. Beim großen Abschiedskonzert in der Kirche in Unadingen wird er mit gleich drei Chören das Publikum begeistern. Seit den Sommerferien probt der studierte Kirchenmusiker aus Gutmadingen mit den unterschiedlichen Chören um gesangliche Höhepunkte aus den vergangenen 13 Jahren zu Gehör zu bringen. Das Repertoire des Abends umfasst modernes geistliches und weltliche Liedgut. Von „Gabrielas Sang“ vom Soundtrack des bekannten schwedischen Kinofilms „Wie im Himmel“, über den bekannten Popsong „You raise me up“, die Ballade von Hubert von Goisern “Weit, weit weg“, den vor allem durch die Version von Sergio Mendes & Brasil 66 bekannten Song „Mas que nada“, bis hin zu der südafrikanischen Hymne „Siyahamba“ werden gleich drei Chöre ein abwechslungsreiches Progamm aufführen.

Manuel Draxler hat für jeden Chor – Kirchenchor Bachheim, Kirchenchor Unadingen und Projektchor – ein eigenes Programm. Der Projektchor mit Sängern und Sängerinnen nicht nur vom Löffinger Ösch, sondern aus der Umgebung, wie aus der Baar, ist ebenfalls bereits im Endspurt. Mit dem Abschiedskonzert verlässt der vielseitige Musiker, der sein Studium an der Staatlichen Hochschule in Trossingen auf Gymnasiallehramt mit den künstlerischen Fächern Gesang und Klavier, sowie Jazz- und Popularmusik nun beendet hat, die Löffinger Ösch-Kirchenchöre. Sowohl der Kirchenchor Bachheim als auch der Kirchenchor Unadingen suchen nun dringend nach einem neuen Chorleiter.