von SK

Wegen eines Streites, um einen angeblich geschuldetes Geldbetrag, kam es am Montag gegen 18.30 Uhr in der Flüchtlingsunterkunft zum Streit zwischen zwei Asylbewerbern (27 und 23 Jahre alt), in dessen Verlauf der 27-Jähriger nach Polizeiangaben mit einem Holzpfahl auf seinen Kontrahenten einschlug. Ein herbeieilender Security-Mitarbeiter konnte den Angreifer entwaffnen und zu Boden bringen. Diesen Moment nutzte der zuvor angegriffene 23-Jährige, nahm den Holzpfahl an sich und schlug mehrfach auf den am Boden fixierten Angreifer ein. Da weitere Bewohner zu Hilfe eilten, flüchtete der 23-Jährige, konnte aber wenig später von dem Security-Mitarbeiter und einem weiteren Mitarbeiter der Unterkunft im Bereich des Bahnhofs vorläufig festgenommen werden. Nach Eintreffen von zwei Polizeistreifen beruhigte sich die Lage. Nach der Erstversorgung durch eine Notärztin und das DRK, welches mit vier Rettungswagen vor Ort war, wurden die beiden Verletzten in zwei Kliniken in Freiburg und Titisee-Neustadt gebracht, wo sie stationär aufgenommen werden mussten. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Löffingen geführt.

