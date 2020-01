Am Mittwoch ereignete sich kurz nach acht Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 31 zwischen der Anschlussstelle Friedenweiler/Rudenberg und der Tank- und Rastanlage bei Rötenbach. Der 52-järhrige Fahrer eines Autos fuhr nach Polizeangaben in Richtung Titisee-Neustadt und überholte verbotswidrig trotz endendem Überholstreifen einen Lastwagen. „Er geriet dabei auf der folgenden Sperrfläche auf Schneematsch ins Schleudern und kollidierte mit dem überholten Lkw. Er kam schließlich auf dem Gegenfahrstreifen in Richtung Donaueschingen zum Stehen“, informierte ein Polizeisprecher.

Der verursachende Autofahrer wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Die 47 Jahre alte Beifahrerin im Auto wurde ebenfalls verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Der Schaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen wird auf circa 20 000 Euor geschätzt.

Der Lastwagen war noch fahrbereit, das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während des Abschleppvorganges und der Landung des Rettungshubschraubers musste die B 31 für etwa zehn Minuten gesperrt werden. Ansonsten konnte der Verkehr während der Unfallaufnahme durch eine zweite Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Größere Verkehrsbehinderungen mit langen Wartezeiten entstanden laut Polizei nicht.