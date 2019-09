Mit der Elektrifizierung der Höllentalbahn soll sich der Öffentliche Nahverkehr wesentlich verbessern, wobei auch die Umwelt entlastet werden soll. Nach der Fertigstellung der Elektrifizierung können die Zugfahrgäste von Breisach über Freiburg bis nach Villingen ohne Umsteigen fahren. Profitieren werden auf dieser Strecke auch die Bahnhöfe Unadingen und Bachheim. Stündlich halten hier die Züge. Doch die Attraktivität der Bahn zwischen Löffingen und Döggingen könnte an den beiden Tarifen scheitern und die Menschen anstelle der Züge auf die Autos zurück greifen lassen.

Denn in Unadingen endet der Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, im benachbarten Döggingen beginnt der Schwarzwald-Baar-Kreis. Kreisrat Rudolf Gwinner und der Bräunlinger Bürgermeister Micha Bächle sehen die beiden Tarifstrukturen, die hier aufeinanderstoßen, als sehr kritisch und fordern eine Lösung. So fordern beide Kommunalpolitiker eine Tariffusion beider Landkreise, damit auch landkreisüberschreitend der öffentliche Nahverkehr attraktiv bleibe. Sowohl Rudolf Gwinner, Fraktionsvorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion, als auch Bräunlingens Bürgermeister Micha Bächle, trugen das Problem auch bei Volker Heepen, Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, vor. Bächle hatte schon Verkehrsminister Wilfried Hermann bei seinem Besuch in Döggingen auf diese Problematik hingewiesen.

Rudolf Gwinner schreibt dazu an Heepen: „Die Attraktivität und Akzeptanz des Öffentliches Personalverkehrs hängt sehr stark davon ab, ob die Tarifstruktur transparent und benutzerfreundlich ist. Bei dem Besuch von Minister Hermann dieser Tage in Döggingen hat der Bräunlinger Bürgermeister Micha Bächle an einem praktischen Beispiel die Alltagspraxis verdeutlicht. Das Projekt Breisgau-S-Bahn 2020 ist in Bälde vollendet, eine fantastische Leistung und ein tolles Angebot. Deshalb ist es wichtig, dass Bahnreisende in benachbarte Landkreise, die nicht im Geltungsbereich des ZRF wohnen, mit einem Tarif fahren können. Dies betrifft Bahnkunden, die in die Nachbarlandkreise Waldshut, Schwarzwald-Baar-Kreis, Lörrach und Offenburg fahren. Allgemein betrachtet, gehört die gesamte Tarifstruktur in Baden-Württemberg auf den Prüfstand.“